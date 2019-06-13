ЄБРР підтримує перенесення запуску ринку електроенергії на 3-6 місяців

У Європейському банку реконструкції і розвитку підтверджують свою позицію про необхідність відкласти запуск ринку електроенергії з 1 червня 2019 року на 3-6 місяців для кращої підготовки до нього, вважаючи більш тривалі терміни надмірними і такими, що несуть негативні наслідки.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов 13 червня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо відкласти на рік реформу, то особливо у зовнішніх гравців, які приносять не тільки гроші, але і технології, пропаде інтерес до ринку. Хороша ложка до обіду: відкладати запуск ринку на рік - це надмірна пауза", - сказав Усов.

За його словами, особливо ці зміни важливі для компаній, які займаються відновлювальною енергетикою і останнім часом активно інвестують в Україну.

"У цих реформ повинен бути певний темп. З нами солідарні оператори ринку, які також вважають, що технічні та юридичні проблеми не є нездоланними. Основні проблеми можна зняти в найближчі 3-6 місяців, запускаючи ринок в тестовому режимі", - сказав представник ЄБРР .

Він також підкреслив, що однією з цілей реформ ринку електроенергії є його інтеграція в європейський ринок і підвищення енергетичної безпеки країни, тому з цієї точки зору також бажано уникнути зайвої затримки запуску реформи.

Нагадаємо, на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі ринку електроенергії.

Єдиний покупець і продавець електроенергії - ДП "Енергоринок" - ліквідується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватись вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Пізніше в "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Рада нацбезпеки і оборони пізніше ухвалить рішення щодо запровадження ринку електроенергії в Україні, якщо не буде знайдено компроміс.

10 червня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Економічна правда