Ризики нового ринку електроенергії: РНБО залишила питання відкритим

Рада національної безпеки і оборони пізніше ухвалить рішення щодо запровадження ринку електроенергії в Україні, якщо не буде знайдено компроміс.

Про це заявив 31 травня секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Укрінформ.

"Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що введення в дію закону треба відкладати, і питання в тому, чи це робити на три місяці, на дев'ять місяців, на рік. Але також була й позиція, що треба готуватися до того, що він все ж таки буде впроваджений. І тут не останню роль зараз відіграє здатність Верховної Ради розглянути зміни до цього закону, який відтермінує (запровадження ринку електроенергії) ... Зараз це питання є відкритим і остаточну позицію буде формувати Кабінет міністрів", - сказав Данилюк.

За його словами, на нараді звучало багато аргументів на користь відтермінування запровадження ринку електроенергії, зокрема, що не готова система розрахунків, що може відбутися стрибок цін на неї тощо.

"Але була також інша позиція - Рада проголосувала за закон, він вступає в силу з 1 липня, і всі органи державної влади і регулятори мали до цього підготуватися. Виходить так, що регулятори наголошують, що ми готові це робити, а учасники ринку і парламентарі вбачають ризики. Зараз була позиція Президента в наступному: ще раз зберіться і сформуйте єдину позицію... Тобто ми дамо певний час знайти компроміс, якщо ні, то це буде зроблено на майданчику РНБО", - резюмував Данилюк.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Як заявили раніше в "Укренерго", ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть вирости.

В ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

Як повідомлялося, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила НЕК "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Економічна правда