Новий ринок електроенергії: стартують операції з купівлі-продажу "на добу наперед"

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочне тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Про це повідомила прес-служба ДП.

"Філія "Оператор ринку" ДП "Енергоринок" з 15 січня розпочинає здійснення тестових операцій із купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку" на новому програмному комплексі оператора ринку XMtrade®/PXS, розробленому компанією SFERA, a.s.", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, "Енергоринок" у 2018 році розпочав підготовку до майбутньої роботи двох виділених із нього структур - "Оператора ринку" та "Гарантованого покупця", необхідних для забезпечення функціонування конкурентного оптового ринку е/е, запуск якого запланований на липень 2019 року. Наприкінці 2017 року "Енергоринок" створив філію "Оператор ринку".

Нагадаємо, на виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Економічна правда