НКРЕКП дозволила "Укренерго" тимчасово працювати на новому ринку за старою ліцензією

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила НЕК "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Про це із посиланням на відповідне рішення НКРЕКП, ухвалене на засіданні комісії 31 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, що відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", ліцензія на здійснення передачі в новому ринку може бути видана оператору тільки після остаточного рішення щодо його сертифікації.

Однак наразі сертифікація "Укренерго" затримується, у зв'язку з чим компанія не може отримати нову ліцензію своєчасно, тобто до 1 липня, пояснили в НКРЕКП.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Як заявили раніше в "Укренерго", ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть вирости.

В ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

Як повідомлялося, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Економічна правда