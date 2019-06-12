Новини 12 червня: SkyUp, жарти зі зниженням тарифів, нова посада Абромавичуса

Про SkyUp. Суд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом. У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію. Міністр інфраструктури Володимир Омелян натякнув, що за відкликанням ліцензії у SkyUp може стояти олігарх Ігор Коломойський.

Про ціни на газ. Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни газу, який НАК Нафтогаз України продає населенню і теплокомуненерго.

Про жарти із зниженням тарифів. Володимир Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення - він говорив про це у "жартах" і "напівнатяках", заявив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус. Згодом Герус вибачився за свої слова.

Про нову посаду Абромавичуса. Екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса призначили членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про ямковий ремонт доріг. "Укравтодор" виконав 50% плану з ямкового ремонту, ліквідувавши ями на трьох мільйонах квадратних метрів українських доріг.

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Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up

Суд відкликав ліценцію у авіаперевізника Sky Up, компанія вже назвала рішення незаконним і подала апеляційну скаргу. Чого очікувати пасажирам та до чого тут Ігор Коломойський?