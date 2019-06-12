"Укравтодор" виконав 50% плану з ямкового ремонту, ліквідувавши ями на трьох мільйонах квадратних метрів українських доріг, однак на дороги територіального значення грошей не вистачає.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомир Новак у ході засідання Кабінету міністрів 12 червня.

Він нагадав, що в цьому році на експлуатаційне утримання доріг із бюджету було виділено 6,1 млрд грн.

"Відповідно до нашої інформації, загальна пошкодженість доріг через вибоїни - понад 6,5 млн кв. м на 21 тис. км доріг. Станом на сьогодні ліквідовано ямковість приблизно на 3 млн кв. м. Це близько половини всього обсягу" , - сказав Новак.

Він також повідомив, що уряд може додатково виділити 300 млн грн на аварійний ремонт доріг. Ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на ремонт трас М-05 і частини М-06.

"Чекаємо схвалення цього рішення урядом", - зазначив Новак.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день проїзд усіма дорогами "М" і "Н" забезпечений.

"Залишаються дороги територіального значення. І, відверто кажучи, на дороги територіального значення наявних коштів буде недостатньо", - підкреслив в.о. глави "Укравтодору".

Як повідомлялося, "Укравтодор" розробив національну програму відновлення доріг територіального значення "Т-бетон" із щорічним фінансуванням у розмірі 10 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов заявив, що "Укравтодор" ввів у тендерну документацію вимогу, що унеможливлює чесну конкуренцію.

Раніше Нефьодов також розповів про "знамениту дорогу Тернопільщини, яку розбили на 177 шматків по 40 метрів, щоб уникнути тендера".

Читайте інтерв'ю: "Смотрящих" за дорогами в Україні немає - інтерв'ю з главою "Укравтодору".

Економічна правда