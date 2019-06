Омелян натякнув, що за відкликанням ліцензії у SkyUp може стояти Коломойський

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення Баришівського районного суду щодо відкликання ліцензії у компанії SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається.

Про це Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

"Володимир Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: "wtf is going on?". І одразу можете запитати, коли до Дніпра буде літати дешево. І більше ніколи за цим номером не дзвоніть", - написав міністр.

Омелян також наголосив на тому, що в Україні забезпечено вільну конкуренцію і чесні правила гри.

"Ми забезпечили вільну конкуренцію і чесні правила гри в авіації, в автобусних перевезеннях і на морі і ніхто та ніщо нас не зіб’є з цього шляху. І ми вміємо і знаємо, як це гарантувати, які б "рішення" не схвалювалися", - підкреслив міністр.

Він додав також, що українці хочуть справедливості, "якої знову немає".

"Мені не потрібні вибори, щоб знати, що за мною 99,9% українців, які хочуть комфортно, безпечно і дешево подорожувати. І хочуть справедливості, якої знову немає. А 0,1%, які вважають, що 90-ті повернулися і вони "банкують" - швидко зрозуміють свою помилку", - написав міністр.

Окрім того, міністр зазначив, що "не є випадковим власником тисячі державних компаній і не вивів за кордон півтрильйона доларів".

"Схем теж немає, перевірено всіма. Тому, залякувати, погрожувати, придумувати сенсу немає", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Суд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом.

Водночас у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Економічна правда