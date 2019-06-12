Представник Зеленського вибачився за "жарти про тарифи"

Президент Володимир Зеленський не жартував про тарифи для населення і вже двічі скликав нараду щодо можливості їх пониження.

Про це написав у Facebook представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів", - заявив він.

"Насправді, Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення. Але це має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи. Робота над цим триває", - стверджує Герус.

За його словами, для деяких змін потрібен працездатний парламент та нові закони, і команда Зеленського має комплексний план.

Раніше Герус заявив, що Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення - він говорив про це у "жартах" і "напівнатяках".

"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам+", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - зазначив Герус в інтерв'ю BIHUS info.

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