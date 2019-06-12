Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну газу для населення

Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни газу, який НАК Нафтогаз України продає населенню і теплокомуненерго.

Про це йдеться в постанові Кабміну №485 від 5 червня, якою вносяться зміни до постанови від 3 квітня.

Згідно з документом, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень:

середня вартість імпортного газу, що склалася в процесі його розмитнення в Україні (за підсумками місяця, що передує місяцю поставки населенню; публікується Мінекономрозвитку);

середньозважена ціна за місяць за підсумками електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі;

середня арифметична ціна газу для промислових споживачів (за умови передоплати до місяця постачання газу), яка діяла в газовому місяці, що передує місяцю продажу населенню;

ціна, розрахована за раніше затвердженою формулою вартості газу по ПСО.

Постанова набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 1 червня 2019 року.

Нагадаємо:

Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК "Нафтогаз України".

На початку квітня "Нафтогаз" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.

Економічна правда