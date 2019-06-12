У Зеленського заявили, що він не обіцяв знизити тарифи

Володимир Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення - він говорив про це у "жартах" і "напівнатяках".

Про це заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю BIHUS info.

"Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо, і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше", - сказав Герус.

"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про "Роттердам+", що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - зазначив Герус.

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