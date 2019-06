Конфлікт перевізників: що відбувається навколо авіакомпанії Sky Up

Суд відкликав ліценцію у авіаперевізника Sky Up, компанія вже назвала рішення незаконним і подала апеляційну скаргу. Чого очікувати пасажирам та до чого тут Ігор Коломойський?

У середу зранку з’явилася інформація про призупинення дії ліцензії авіакомпанії SkyUp Баришівським судом Київської області. Новина приголомшлива, адже фактично вона могла означати скасування всіх рейсів перевізника, а разом з цим і відпусток тисяч українців.

У відповідь Sky Up подала апеляційну скаргу та заявила, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави.

Коментуючи новину міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія продовжить працювати в нормальному режимі без жодних стресів для пасажирів. Крім того, міністр побачив у цьому рішенні сліди співвласника найбільшого авіаперевізника країни, компанії МАУ Ігоря Коломойського.

"Володимир Зеленський, наберіть відомий номер і запитайте: "wtf is going on?". І одразу можете запитати, коли до Дніпра буде літати дешево. І більше ніколи за цим номером не дзвоніть", - звернувся міністр до президента, натякаючи на причетність до цієї історії відомого олігарха.

Що насправді відбувається навколо авіакомпанії Sky Up, до чого готуватися пасажирам і до чого тут Коломойський, в матеріалі ЕП.

Один рік у небі

Про нову українську авіакомпанію, яка сама себе позиціонує як лоукост-перевізника, українці вперше дізналися наприкінці 2017 року. Саме тоді відбулася прес-конференція, присвячена створенню Sky Up.

Форма власності компанії — на 100% приватна. Кінцевими бенефіціарами перевізника вказані Юрій та Олександр Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp. Її керівником став відомий авіаексперт Євген Хайнацький, який раніше працював в ряді авіакомпаній.

SkyUp в травні 2018 року отримала сертифікат експлуатанта і тоді ж здійснила перший комерційний рейс з київського аеропорту "Київ" імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

У компанії тоді нагадали, що у планах на перший рік роботи – не тільки виконання чартерних перевезень, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків. Перший регулярний рейс компанія виконала 27 грудня 2018 року з Києва до столиці Грузії Тбілісі.

За неповний 2018 рік SkyUp перевіз 441,6 тисячі пасажирів та виконав понад 2,3 тисячі комерційних рейсів. Протягом минулого року авіаперевізник освоїв 25 міжнародних і 3 внутрішньоукраїнських маршрути.

На момент отримання сертифікату експлуатанта перевізник мав парк з двох літаків. Наразі їх кількість зросла до восьми.

Останнім часом доволі часто Sky Up потрапляла у скандали через тривалі затримки рейсів, які інколи могли тривати добу. Більшість інцидентів відбувалося через технічні причини, часом на заваді ставали несприятливі погодні умови. Саме затримки стали однією з офіційних причин славнозвісного позову, яким у компанії відкликали ліцензію.

Баришівська феміда на сторожі закону

3 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії компанії SkyUp. Цікаво, що заява розглядалася без повідомлення її учасників.

Причина позову – системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіабезпеки. Ім’я позивача поки що невідоме, але у компанії заявили, що ця людина ніколи не купувала квитки в SkyUp і ніколи не була її клієнтом.

"Суд ухвалив це рішення на підставі негативного відгуку начебто одного із пасажирів. "Негативні відгуки пасажирів, які незадоволені послугами авіакомпаній, не можуть бути підставою про припинення дії ліцензії авіакомпанії", - пояснив авіаперевізник.

В прес-службі додали, що найближчим часом нададуть інформацію про те, "кого використовували в якості позивача".

SkyUp вже оскаржила ухвалу Баришівського суду Київської області та назвала її незаконною. "Авіакомпанія - це транспортна компанія, тому будь-який позов на її адресу подається тільки за місцем знаходження відповідача, "яким Баришівський район Київської області не є", - підкреслили у компанії.

Більш того, зазначили в Sky Up, ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою і оформляється відповідним наказом.

"Єдиний юридичний спосіб в судовому порядку скасувати такий наказ - рішення Адміністративного суду. Той факт, що цивільний суд взяв на себе повноваження прийняти подібне рішення говорить про те, що через Адміністративний суд, тобто відповідно до законодавства, це зробити не можна", - резюмували у компанії.

На сторону перевізника вже стали прем’єр Володимир Гройсман та міністр інфраструктури Володимир Омелян. Зокрема, Гройсман дав доручення розібратися в межах правового поля, щоб "компанія продовжувала функціонувати".

Міністр в свою чергу запевнив, що "SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує". "Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - наголосив він.

Також Омелян зробив заяву, якою фактично звинуватив співвласника МАУ Ігоря Коломойського у причетності до цієї справи. Коментуючи рішення суду він порекомендував Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натакаючи на олігарха і бізнес-партнера Зеленського.

"Коломойському зараз точно не до цього"

Насправді ні для кого не є секретом, що авіакомпанія МАУ переживає не найкращі часи. На фоні суттєвого зростання пасажиропотоку та кількості рейсів МАУ отримала майже 100 млн дол збитку.

Це вже другий невдалий рік для компанії, але якщо у 2017 році її збитки становили 304 млн грн, то за 2018 рік цей показник зріс до 2,7 млрд грн. Але чи є Sky Up основною головною біллю найбільшого перевізника?

Співрозмовник ЕП в міністерстві інфраструктури сумнівається у тому, що за цими подіями може стояти Коломойський. "У МАУ все погано, але Sky Up точно не є створює їм якісь суттєві труднощі. Такі проблеми створює Ryanair, але точно не Sky Up", - стверджує він.

"Коломойський, звичайно, здатен на все, але зараз йому точно не до цього. Зараз вирішуються питання іншого масштабу", - додав він і порадив шукати справжні причини в конфлікті з іншою компанією.

За словами джерела в уряді, останнє рішення суду може бути своєрідною відповіддю на зупинку Державіаслужбою дії сертифіката експлуатанта авіакомпанії YanAir.

Відповідне рішення було ухвалено 6 червня. YanAir напередодні заявила, що усунула недоліки і попросила повернути сертифікат. Yanair з'явилася на українському ринку в 2013 році. Її власником є росіянин Олександр Янчук.

За даними Forbes, Янчук разом зі співвітчизниками Євгеном Храповим і Петром Іваником були співвласником компанії Eastok Avia (Об'єднані Арабські Емірати). Навесні 2009 року після конфлікту між партнерами Храпов був убитий.

Після двох років судових тяжб Шариатский суд Шарджі визнав Янчука винним у вбивстві і засудив його до смертної кари. З тих пір ОАЕ намагаються домогтися екстрадиції бізнесмена.

"Усі це відголоски конфлікту власників цих компаній (Sky Up та YanAir - ЕП)", - запевнив співрозмовник. На його думку, проблем в апеляційній інстанції виникнути не повинно.

Які можуть бути наслідки для Sky Up? "Компанія рішення не визнала, а Державіаслужба поки його не виконує. Літаки продовжують здійснювати рейси. Чисто практично рішення суду може не мати наслідків для компанії. Сьогодні-завтра апеляційний суд може його скасувати", - вважає директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

Такої ж думки дотримується авіаексперт Богдан Долинце. "В першу чергу необхідно враховувати, що дозволи видає, змінює та скасовує авіаційна адміністрація. Тому до завершення розгляду апеляційних інстанцій низька ймовірність якихось наслідків", - каже він.

Чи варто переживати пасажирам? "Поки немає рішень авіаційної адміністрації навряд чи пасажирів дана ситуація торкнеться", - додає Долинце. Зберігати спокій і вчасно приїжджати до аеропорту пасажирам порадили і в "Борисполі".

"Рейси SkyUp виконуються відповідно до розкладу. Щодо ситуації з ухвалою суду, аеропорт підготував звернення до Державіаслужби з проханням надати роз’яснення щодо наших подальших дій", - прокоментував перший заступник гендиректора "Борисполя" Євген Дихне.

"Ми розробили механізм, який дасть можливість авіакомпанії нормально працювати, без жодних стресів для пасажирів чи самої авіакомпанії", – підсумував Омелян.