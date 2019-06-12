Суд призупинив ліцензію SkyUp, авіакомпанія закликає владу втрутитись

Суд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Про призупинення ліцензії йдеться в ухвалі Баришівського районного суду.

Як зазначається в ухвалі суду, причина припинення ліцензії – системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

Позиція SkyUp. Станом на 12 червня ситуацію із призупиненням ліцензії прокоментували у самій авіакомпанії. SkyUp оскаржила ухвалу Баришівського суду Київської області та назвала її незаконною.

Як повідомляє Аvianews, SkyUp Airlines була подана апеляційна скарга в Апеляційний суд Київської області. Наразі компанія очікує законне рішення.

"4 червня 2019 роки ми дізналися про Визначення Баришівського суду Київської області, яким вищезгаданий суд призупиняє дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines. Вважаємо, що дане Визначення не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави" - зазначили в авіакомпанії.

Як пояснив авіаперевізник, суд ухвалив це рішення на підставі негативного відгуку начеб-то одного із пасажирів, і додали, що "негативні відгуки пасажирів, які незадоволені послугами авіакомпаній, не можуть бути підставою про припинення дії ліцензії авіакомпанії".

"Людина, чий позов став підставою для прийняття Ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines, ніколи не купував квитки в SkyUp Airlines і ніколи не був її клієнтом", - підкреслили в компанії.

І додали, що найближчим часом нададуть інформацію про те, "кого використовували в якості позивача".

Окрім того, у компанії підкреслили, що авіакомпанія - це транспортна компанія, тому будь-який позов на її адресу подається тільки за місцем знаходження відповідача (авіакомпанії), "яким Баришівський район Київської області не є".

Більш того, зазначили в компанії, ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою і оформляється відповідним Наказом.

"Єдиний юридичний спосіб в судовому порядку скасувати такий Наказ - рішення Адміністративного суду. Той факт, що цивільний суд взяв на себе повноваження прийняти подібне рішення говорить про те, що через Адміністративний суд, тобто відповідно до законодавства, це зробити немає підстав", - резюмували у компанії.

Зі свого боку міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook написав, що "SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує".

"Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно Мінекономрозвитку анульовано ліцензії трьом туроператорам. На цю ситуацію відреагувала нардеп фракції "Самопоміч" Анна Романова, яка заявила, що ліцензії на здійснення туристичної діяльності забирають у маловідомих компаній і таких, що вже не працюють, залишивши "недоторканими" ті, на які найбільше скарг.

Економічна правда