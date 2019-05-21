Новини 21 травня: незаконне будівництво на Батиєвій горі, місія МВФ і 10 ФОПів із однаковими іменами

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Про скандальне будівництво. Нардеп від БПП і екс-глава податкової міліції незаконно будують висотку на Батиєвій горі.

Про транзит нафти до ЄС. Україна відновила транзит нафти в ЄС.

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Про ФОПів. Топ-10 ФОП із однаковими іменами, яких неможливо перевірити на наявність боргу.

Про новий ринок електроенергії. ЄБРР не бачить чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Про "газову справу Онищенка". Суд вирішить, чи знімати з розшуку нардепа-втікача.

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Співзасновник Холдингу емоцій !FEST Андрій Худо: Ми наївно думаємо, що про нас знають у світі

Власник львівського "емоційного холдингу" — "Криївка", "П'яна вишня", "Львівські пляцки", "Дзига" та інші — розповів, коли у Києві відкриється реберня, де в Нікарагуа можна відпочити в українському готелі і як місто Лева конкурує за туристів з європейськими містами.