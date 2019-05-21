Vodafone купує у Ахметова Vega — ЗМІ

Керуюча компанія СКМ Ріната Ахметова продає один зі своїх телеком-активів - оператора фіксованого зв'язку Vega.

Про це Liga.net розповіли три джерела на ринку: засновник, топ-менеджер і мідл-менеджер телеком-компаній.

За інформацією співрозмовників, покупцем виступить мобільний оператор Vodafone Ukraine.

"Угода є. Але не фіналізована", - повідомляє один зі співрозмовників редакції в конкурентному телеком-операторі.

У СКМ не підтвердили і не спростували інформацію про угоду.

"Ми не коментуємо гіпотетичні угоди і ті, що не відбулися. Як тільки нам буде, що сказати, відразу ж це зробимо", - повідомили у прес-службі.

У Vodafone взагалі вирішили не надавати коментарів з цього питання.

Держуповноважені АМКУ на правах анонімності повідомили, що поки не розглядали заявок від СКМ і Vodafone на предмет концентрації ринку.

Сума майбутньої угоди співрозмовникам видання невідома. Директор інтернет-провайдера Тріолан Вадим Сидоренко каже, що раніше ціна на подібні активи становила приблизно 6 річних EBITDA. За показниками 2018 року це близько 1 млрд грн.

"Але ціна може залежати від цілей", - уточнює Сидоренко. Наприклад, в Україні оголосили про швидкий запуск 5G.

"Технічно щоб його запустити, потрібно по суті побудувати проводового провайдера, адже мобільних вишок потрібно ставити дуже багато, на кожні 300 метрів. А щоб побудувати таку мережу, це робота не одного року ", - уточнює Сидоренко.

На його думку, Vodafone може купити інфраструктуру для майбутнього покоління зв'язку.

Загальнонаціональний телеком-оператор Vega надає послуги телефонії (близько 450 тисяч абонентів) та доступу в інтернет (близько 150 тисяч). Дохід компанії в 2018 році становив 641,3 млн грн, що на 4% більше, ніж у 2017. EBITDA - 165 млн грн. Крім Vega в телеком напрям групи СКМ також входить Укртелеком - найбільший оператор фіксованого інтернету і телефонії у країні.

За останні півроку СКМ переоформив на Vega кілька цінних активів. Зокрема їй дісталися залишки частот в діапазоні 2,5-2,7 ГГц, які не пішли на 4G тендер. В цілому мова про 554 МГц в різних областях в Україні. У власність Vega перейшли смуги в 2,3-2,4 ГГц в декількох регіонах (в цілому 90 МГц). Vodafone отримав в 2018 році на тендері 4G ліцензію на частоти в діапазоні 2,5-2,7 ГГц. Так що гіпотетично в майбутньому мобільний оператор зможе розширити смугу для поліпшення якості надання послуг.

Vega також отримала у власність компанію Діджитал Скрінз, яка розвиває онлайн-кінотеатр oll.tv.

У 2015 році тоді ще МТС Україна продала свій бізнес фіксованого зв'язку Комстар Україна компанії Vega. У наступні роки МТС-Vodafone не раз прицінювався до проводових операторів в Україні. І навіть якось анонсувала інтерес до більш дрібних гравців. Але далі розмов справа не пішла.

На відміну від Vodafone у Київстар є своя мережа оптоволоконного інтернету. Вона обслуговує близько 1 млн абонентів.

На думку екс-президента Київстар Петра Чернишова, основний мотив покупки - конкуренція з Київстаром і запуск так званої потрійної пропозиції: мобільний зв'язок, інтернет і телефонія.

Відзначимо, що третій за величиною мобільний оператор lifecell теж раніше прицінювався до інтернет-провайдерів. На ринку була інформація, що турецький гравець веде переговори з кабельним оператором Воля. Але безрезультатно. Замість цього lifecell укладає з інтернет-провайдерами партнерські угоди: вони виводять на ринок спільні пакети. Так сталося з Ланет, Волею і, до речі, з Vega.

ВФ Україна (Vodafone Ukraine) обслуговує 20,8 млн абонентів. Дохід у 2018 році - 11,9 млрд грн. Компанія входить до групи МТС (через два проміжних юрособи - люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), де мажоритарним акціонером є бізнесмен Володимир Євтушенков.

Нагадаємо, 17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.

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