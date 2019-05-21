"Газова справа Онищенка": суд вирішить, чи знімати з розшуку нардепа-втікача

22 травня у Печерському суді відбудеться засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд вирішить, чи знімати з розшуку народного депутата Олександра Онищенка, який хоче повернутись в Україну.

Про це із посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі повідомляє Радіо Свобода.

Онищенко, який перебуває за межами країни і якого НАБУ називає організатором ймовірної корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ "Укргазвидобування", через суд оскаржує свій розшук в Україні.

"Завтра перше засідання у моїй справі по суті. Я писав, що готовий повернутись в Україну – і, в тому числі, щоб безпосередньо брати участь у розгляді своєї справи. Для чого НАБУ мене розшукує? Всі знають мою адресу. НАБУ зі мною листується і відправляє всі документи", – повідомив у коментарі Радіо Свобода сам Онищенко.

Проводитиме засідання колегія суддів у складі Світлани Смик, Віталія Писанця та Вячеслава Підпалого.

Нагадаємо:

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідуваннящодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.

У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.

У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.

Наразі справа Онищенка вже скерована до суду, перше засідання призначене на червень 2019.