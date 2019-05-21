Нардеп від БПП і екс-глава податкової міліції незаконно будує висотку на Батиєвій горі

На Батиєвій горі у Києві на земельній ділянці, що належить Вікторові Королю — генералу міліції першого рангу у відставці та нардепу від партії "Блок Петра Порошенка" - будується багатоповерхівка, незважаючи на те, що це історична місцевість і зводити висотні будинки тут - незаконно.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Експерти попереджають, що будівництво висотки на Батиєвій горі може загрожувати зсувами. Сусідні будинки старі й побудовані без фундаменту, на деяких подвір’ях уже утворилися провалини. А під час будівництва висотки на дахи будинків посипалися будматеріали та пошкодили їх.

Та, за словами Віктора Короля, жодних норм будівельники не порушують. І зводити на тому місці висотки ще і як можна.

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Офіційно Віктор Король не є підприємцем. А от його дружина Ніна Король займається бізнесом разом з Валерієм Чинушем. Їхня компанія "Ринок Буковинський" на ринку нерухомості з 1997 року. Крім того, Чинуш багато років — помічник нардепа Віктора Короля.

Чинуш також має спільну компанію з донькою Іллі Павлюка — "фінансиста" з команди Володимира Зеленського.

Право власності на майже 10 соток землі на вулиці Докучаєвській, де розташована історична місцевість Батиєва гора, Віктор Король отримав у 2010-му й відтоді декларує щороку.

У 2016-му Король передав її під забудову компанії "Платинум Холл", керує якою Іяніна Горбатюк. За інформацією Слідства.Інфо, Іяніна — його донька.

"Я володію такою інтуїцією, що знаю: з цими людьми можна мати справу, а з цими — ні, — прокоментував він Слідству.Інфо. — Перед тим, як ухвалити рішення забудувати й усе здати, я подивився в закон — однією з норм є здача під будівництво юридичним особам. Я цим і скористався".

Попри те, що відповідно до Генплану ця земля належить до "житлової садибної забудови" й зводити споруди, вищі за 4 поверхи, тут не можна, Віктор Король упевнений, що багатоповерхівку будують без порушень.

"Неправда, ніде не написано 4 чи 5 поверхів, — сказав він журналістам. — У тій місцевості забудова не повинна перевищувати 27 метрів від рівня землі".

Загалом питання журналістів Слідства.Інфо нардеп Віктор Король назвав неетичними й безглуздими: "У моїх офіційних зобов’язаннях нотаріально не записано, що як власник я маю контролювати будівельні норми і все таке інше".

Але порушення на будівництві висотки на Батиєвій горі все ж таки виявляли. Восени 2017 року там проводив інспекцію Департамент архітектурно-будівельного контролю Києва. На час перевірки компанія "Платинум Холл", зокрема, не представила проектну документацію та звіт про обстеження сусідніх будинків.

Архітектор Олег Гречух прокоментував Слідству.Інфо будівництво на історичній місцевості столиці та перерахував численні порушення. Зокрема, там немає місця для смітників і дитячих майданчиків, а також, за оцінкою експерта, будівлі бракуватиме електричної потужності. Крім того, незрозуміла ситуація з машиномісцями. Якщо це буде багатоквартирний будинок, то машини паркуватимуть на тротуарах по вулиці Докучаєвській.

"Іще грубі порушення по протипожежним відстаням до меж сусідів, по об’їзду для пожежної машини. І взагалі, там не повинно було бути багатоквартирного будинку", — підсумував він.

Після інспекції забудовника зобов’язали усунути порушення до кінця 2017 року. Але будівництво триває й принаймні норма по висоті будівлі точно порушується.

Слідству.Інфо ж Віктор Король сказав, що зв’язувався з будівельниками й вони запевнили, що жодних будівельних норм не порушують.

На сайті Державної архітектурної інспекції можна побачити, що будівництво житлового будинку на Батиєвій горі замовила фірма "Платинум Холл". Підрядником є "ВР Білд". Ця компанія також будує висотку на Подолі. І, як повідомляли ЗМІ, теж з порушеннями. До речі, земельна ділянка під цим будинком належить також депутатці Верховної ради від БПП Оксані Білозір.

Крім того, "Платінум Холл" будує 24-поверхівку у сквері "Слава танкістам" перед будівлею "Преса України", що також не відповідає Генплану.ъ

Зазначимо, ще один з колишніх керівників податкової міліції (органу, де-юре ліквідованого з 1 січня 2017 року) - Андрій Головач - володіє одним з найдорожчих об'єктів нерухомості в Києві - "Арена-Ентертейнмент".