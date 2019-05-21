Місія МВФ прибула в Україну на тлі оновлення влади

21 травня в Україні починає роботу місія Міжнародного валютного фонду, аби дати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці.

Як повідомляє "Громадське", місія МВФ перебуватиме в Україні 2 тижні.

Протягом цього періоду представники фонду планують провести низку зустрічей з українськими урядовцями.

За підсумками роботи місії мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Зазначимо, що радник нового президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко заявляв, що Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу МВФ, проте в довгостроковій перспективі потрібно продовжувати співпрацю з фондом.

А чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку і закликав президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем’єра та міністрів.

Серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету.

Також до цих вимог додалось запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яку Конституційний суд визнав неконституційною.

Водночас для ЄС ключовою умовою надання траншу є продовження співпраці з МВФ.