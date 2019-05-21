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Україна відновила транзит нафти в ЄС

Вівторок, 21 травня 2019, 12:41

"Укртранснафта" відновила транзит російської нафти в країни Євросоюзу.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомляє компанія.

"Водночас готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" (Угорщина). Відтак, станом на 10.38 год Укртранснафта відновила транзит сировини до угорських споживачів", - повідомляє компанія.

"Укртранснафта" в понеділок, 20 травня, відновила транзит російської нафти в ЄС, після чого він був припинений за зверненням оператора нафтопроводів Угорщини.

Нагадуємо:

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилосяблизько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.

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