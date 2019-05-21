Новий ринок електроенергії: ЄБРР не бачить, як це запрацює з 1 липня

Європейський банк реконструкції і розвитку наразі не бачить чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Про це заявила старший банкір департаменту електроенергетиці ЄБРР Ольга Єрьоміна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас у Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг не бачать перешкод для запуску нового оптового ринку в зазначені терміни.

Позиція ЄБРР

Як заявила Єрьоміна на конференції, організованій Європейською бізнес асоціацією в Києві 21 травня, вона не розуміє, як можна впровадити новий ринок у заплановані терміни.

"На жаль, я особисто поки не бачу повної картини того, як цей набір деталей буде зібраний до 1 липня в механізм, який запрацює", - сказала вона.

На думку Єрьоміної, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізована моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низької ймовірності прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту.

На цьому тлі відсутня впевненість, зокрема й у інвесторів, у стабільній роботі енергосистеми.

"Важливо послати інвесторам сигнал про те, що система буде працювати стабільно, платежі будуть проходити безперебійно, а самі інвестори зможуть працювати. Поки відповідей на ці питання я не бачу", - підкреслила Єрьоміна.

Представник ЄБРР також зазначила, що банк як найбільший інвестор в енергетичну галузь вкрай зацікавлений у лібералізації ринку. Проте в умовах, що склалися, при яких невирішеними залишається низка важливих питань, не може наполягати на впровадженні нової моделі в зазначені в законі терміни.

"Ми підтримуємо впровадження реформи, але ми ні в якому разі не штовхаємо на передчасний запуск ринку", - сказала вона.

Єрьоміна додала, що вся відповідальність за рішення про своєчасний запуск нового ринку е/е або його перенесення, а також за всі наслідки повинна лежати на відповідних органах влади.

Позиція НКРЕКУ

У свою чергу в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг не бачать перешкод для запуску нового оптового ринку електроенергії у передбачені законом терміни.

Як повідомив заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський, "комісія не бачить будь-яких перешкод для впровадження з липня повномасштабного ринку".

"Для цього були прийняті всі основні нормативно-правові акти вторинного законодавства", - сказав він під час конференції.

Представник НКРЕКП також зазначив, що наразі комісія продовжує розробку деяких необхідних для впровадження нової моделі нормативних документів, а також удосконалює існуючу регуляторну базу.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні має запрацювати новий ринок електроенергії. Як вважають в "Укренерго", це може спровокувати неконтрольований ріст ціни і фактично залишити споживачів без енергії. Детальніше про це читайте в колонці на ЕП: "Новий ринок електроенергії: свобода, вибір, ефективність".

Читайте колонку повністю: Український блекаут, або Скільки буде коштувати електроенергія після 1 липня

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

В "Укренерго" також заявили, що ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку.

Економічна правда