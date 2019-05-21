Вижити під час обшуку: українці розробили гру для бізнесменів

Автори антистресового VR-додатку VoxBox спільно з агентством антикризових операцій Underdog The UnLawyers розробили гру для бізнесменів, аби допомогти їм захистити свої активи у разі недоброзичливого візиту правоохоронних органів.

Про це розповів директор агентства TABASCO Олександр Смирнов, повідомляє ЛІГА.net.

Гра називається Underdog.Страх-off. Її суть полягає у тому, що людина може пережити всі жахи обшуку і спробувати різні варіанти поведінки у стресовій ситуації.

"Стрес є причиною 80% всіх хвороб людини. Українці надзвичайно схильні до стресу через війну, економічні проблеми та специфіку ведення бізнесу. Тому в 2018 році ми розробили віртуальну гру VoxBox, яка допомагає позбавлятися від напруги і страхів. Рік по тому ми пішли ще далі і створили додаток, який допоможе знизити стрес від екстреної ситуації на корні", - розповів Смирнов.

Новий додаток призначається, насамперед, для корпоративного світу, який у будь-який момент може стати заручником правоохоронців.

CEO Underdog The UnLawyers Олексій Купрієнко зазначив, що з обшуками можуть прийти до будь-якого бізнесу в Україні. Це близько 81 тисяча компаній із кількістю співробітників від 20 до 200 осіб.

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"Сотні людей, які в один момент стають безпорадними перед діями силовиків зі зброєю і посвідченнями. Ми прагнемо до того, щоб змінити систему. Саме для створення технології, яка допоможе вирішувати актуальні проблеми країни, ми придумали віртуальний симулятор "Обшук на виживання", - розповів Купрієнко.

Для гри потрібні окуляри віртуальної реальності, додаток на телефоні або планшеті.

Суть гри Underdog.Страх-off полягає у тому, що людина може пережити всі жахи обшуку і спробувати різні варіанти поведінки в стресовій ситуації віртуально, тобто абсолютно безпечно.

"Обшук на виживання" - мультисюжетна гра з 50 можливими сценаріями. У кожній окремій ситуації гравцеві надається вибір, як діяти. І відповідно від його відповіді залежить подальший розвиток подій. У результаті у гравця формується розуміння того, які стратегії поведінки однозначно ведуть до репутаційних і матеріальних втрат при спілкуванні з правоохоронцями, а які найбільш виграшні особисто для нього і компанії в цілому.

Офіційна презентація гри відбудеться 23 травня у рамках IForum 2019.

Як повідомлялося раніше, чесні підприємці, які платять податки і ніколи не зв'язуються з неперевіреними контрагентами, чий бізнес не приносить особливо великих доходів особливо потребують надійної адвокатської допомоги.

Про п'ять кейсів, коли попередній договір із адвокатом міг би заощадити бізнесу час, гроші і нерви, читайте в колонці ЕП: "Шкода, що ми не найняли адвоката".