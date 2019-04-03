Новини 3 квітня: прогноз курсу гривні, зменшення ціни на газ, кінець опалювального сезону
Про прогноз курсу гривні. Аналітики інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться по відношенню до долара з сьогоднішніх рівнів на 4 грн — до 31 гривні за долар.
Про зменшення ціни на газ. Кабінет міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр. "Нафтогаз" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року з 8,55 грн за куб. до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за куб.
Про поділ "Нафтогазу". "Нафтогаз України", "Укртрансгаз" і "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими в управлінні українською ГТС.
Про банк Бахматюка і генпрокурора Луценка. У 2014 році НБУ видав "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.
Про авіасполучення з РФ. Кабінет міністрів підтримав проект постанови про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією.
Про кінець опалювального сезону. Уже цієї суботи, 6 квітня, в столиці завершується опалювальний сезон, проте дитсадки, лікарні й школи будуть відключатись за власним рішенням.
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У 2014 році НБУ видав "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.
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