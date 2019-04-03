5 європейських операторів ГТС будуть допомагати "Нафтогазу" з анбандлінгом

"Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення спільної робочої групи з 5 європейськими операторами газотранспортної системи, зацікавленими у підтримці процесу анбандлінгу і подальшій участі в управлінні українською газотранспортною системою.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Мета співпраці — допомогти українській стороні створити незалежного оператора ГТС відповідно до європейського законодавства, після чого європейські партнери зможуть приєднатися до управління оператором ГТС", — наголошується в прес-релізі на сайті НАК.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook в свою чергу пояснив, що від правильного проведення анбандлінга залежить залучення міжнародних партнерів до управління ГТС і можливість збереження транзиту газу через Україну.

"Щоб зробити все правильно і максимально прозоро, ми вже зараз запросили європейських операторів до участі в процесі анбандлінга", — додав глава НАК.

За його словами, до групи увійшли: GRT Gaz S.A. (Франція), N.V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), SNAM S.p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) і Flyxys S.A. (Бельгія).

Коболєв уточнив, що експерти цих європейських компаній будуть супроводжувати процес створення незалежного оператора ГТС України і його сертифікації, а також надавати необхідні консультації.

Глава "Нафтогазу" додав, що спільними зусиллями вдасться зберегти транзит газу через українську ГТС, яка є "найбільш надійним і безпечним маршрутом поставок газу в Європу".

Як повідомлялося, Китай надасть "Нафтогазу" страхове покриття на 1 мільярд доларів. Меморандум про надання групі страховий квоти був підписаний 2 квітня.

Економічна правда