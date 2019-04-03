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Стало відомо, коли у Києві завершується опалювальний сезон

Середа, 3 квітня 2019, 14:27
 

Уже цієї суботи, 6 квітня, в столиці завершується опалювальний сезон, проте дитсадки, лікарні й школи будуть відключатись за власним рішенням.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

"З 6 квітня у Києві завершується опалювальний сезон, лікарні, школи, дитсадки — будуть відключатись лише за індивідуальними заявками, тобто за їх рішенням", — зазначається у повідомлені.

А вже з 8 квітня КП "Київтеплоенерго" розпочне підготовку до наступного опалювального сезону, додав заступник голови КМДА.

Також він розповів про заплановані ремонти аварійних трубопроводів у місті.

"Понад 130 км аварійних трубопроводів буде замінено на нові —попередньоізольовані з аварійною сигналізацією", —зазначив Пантелеєв.

Це, за його словами, дозволить значно скоротити теплові втрати і "надовго забути про аварії на цих територіях".

"У фокусі модернізації — Троєщина, Святошино, Оболонь, Борщагівка та інші мікрорайони", — резюмував він.

Нагадаємо, що Київ залучить 100 мільйонів доларів на модернізацію тепломереж. Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію, заміну і оновлення інфраструктури.

Економічна правда

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тепло КМДА

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