"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення. На 17 копійок

НАК "Нафтогаз України" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року з 8,55 грн за куб. до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за куб.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення Прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться у повідомленні.

3 квітня Кабінет міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр.

Раніше глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував відмовитися від регульованих урядом цін на газ для населення.

За словами глави НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна імпортного газу складе приблизно 8380 грн за тис. кубометрів.

Українська правда