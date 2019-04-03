Кабмін дозволив "Нафтогазу" продавати газ населенню дешевше

Кабінет міністрів дозволив НАК "Нафтогаз України" встановити ціну на газ для населення нижче ніж 8,55 гривень за кубометр.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"У нас є рішення, яке стосується цін на газ. Як ви пам'ятаєте, Нафтогаз заявив, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55 грн за куб. Я це повністю підтримую. Чим дешевше вони будуть його продавати, тим краще. Якраз настав час прикинути ціну", - сказав Гройсман.

"Зобов'язую НАК з 1 квітня почати реалізовувати газ дешевше - відповідно до листа, який вони самі написали на уряд", - заявив Гройсман.

За його словами, Нафтогаз отримує право встановлювати менші ціни, ніж 8,55 грн за кубометр, але не вищі.

Довести рішення до Нафтогазу доручено голові Міненерго Ігорю Насалику.

Нагадаємо, раніше глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував відмовитися від регульованих урядом цін на газ для населення.

За словами глави НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна імпортного газу складе приблизно 8380 грн за тис. кубометрів.