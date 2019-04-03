В Morgan Stanley очікують падіння гривні до 31 за долар

Аналітики інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться по відношенню до долара з сьогоднішніх рівнів на 4 грн — до 31 гривні за долар.

Про це повідомляє НВ Бізнес, посилаючись на звіт Morgan Stanley.

До кінця 2020 року, за прогнозами аналітиків, курс гривні по відношенню до долара знизиться ще сильніше — до 32,5 грн/дол.

У 2020 році аналітики Morgan Stanley очікують, що НБУ знизить облікову ставку до 14%, а до кінця цього року вартість боргів України знизитися до 16%.

Аналітики американського інвестбанку передбачають зниження темпів зростання ВВП до 2,7% у 2019 році і 2,6% у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку прогнозують на рівні 4% від ВВП у 2019 і 3,6% в 2020.

"Політична, макроекономічна невизначеність для інвестицій, підвищення тарифів на газ, висока інфляція, що стримує споживання домогосподарств", — так тезисно описується економічна ситуація в Україні у звіті Morgan Stanley.

Водночас, як раніше зазначив голова ради НБУ, у найближчі кілька місяців скоріше не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку України.