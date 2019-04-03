Хто в Україні виробляє справжню органічну продукцію

За останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції на західні ринки. Йдеться переважно про експорт органічної сировини — зерна, олійних та бобових культур, дикорослих ягід, грибів, горіхів та лікарських трав. Рідше на полицях європейських крамниць можна зустріти готову українську продукцію.

Однак тренд "органік" набуває все більшої популярності: невеликі й середні виробники в Україні активніше беруться за вирощування такої продукції, а торгові мережі виділяють цілі полиці і відкривають "органічні" відділи.

ЕП підготувала перелік сертифікованих "органічних" виробників, які виготовляють саме готову продукцію, а не органічну сировину. Білльшість з них можна занйти у популярних торгових мережах.

Для початку — трохи про суть питання. Часто споживач не до кінця розуміє, що таке "органік" і чим він відрізняється від продукції, вирощеної на грядці у бабусі в селі.

Що таке "органічна" продукція

Органічне виробництво має бути натуральним у всьому, воно має на увазі турботу про природу, людей і навколишній світ на всіх етапах.

Під час її виробництва не застосовуються хімічні добрива, пестициди, генетично-модифіковані організми (ГМО) або консерванти.

Щоб стати виробником органічної продукції, потрібно пройти складну і недешеву процедуру сертифікації.

Чи може, наприклад, бабуся в селі стати виробником органічних яєць і м'яса? Малоймовірно, тому що вона повинна пройти перевірку уповноваженого органу сертифікації і гарантувати, що її кури не їли зерно, оброблене пестицидами.

Цей орган перевіряє, чи використовувалося органічне насіння, чи оброблялася продукція пестицидами, чи контактувала продукція на складі з неорганічними товарами, чи могли потрапити в упаковку шкідливі речовини.

Підприємство повинне заплатити за сертифікацію 60-70 тис грн і підтверджувати статус органічного виробника залежно від виду діяльності в середньому раз на рік. Тривалість сертифікації виробництва залежить від галузі.

Наприклад, сертифікат на вирощену органічну суницю треба чекати щонайменше три роки. Сертифікація пасовищ та полів з однорічними рослинами триває мінімум 24 місяці, з багаторічними рослинами — 36 місяців, ферм з вирощування худоби (м'ясо) і коней — рік, кіз, свиней і корів (молоко) — півроку, птиці (м'ясо) — десять тижнів.

Десять українських виробників "органіки"

Світ Біо ("Либідь-К")

Компанія виробляє органічні яйця у Хмельницькій області, а також козине молоко та овочі. Господарство засноване у 2009 році. Земля підприємства отримала статус органічної у 2013 році. На ній вирощуються органічні яблука та горіхи, а також утримується стадо органічних курей.

Для курей передбачений вільний випас, узимку вони пасуться в зимовому саду. Несуться раз на два дні, без штучної стимуляції. Збирають та сортують яйця вручну. Придбати їх можна в магазинах "Ашан", "Лавка традицій", "Мегамаркет", Varus.

Тетяна Яблонська agravery.com

Золотий Пармен

Виробляє соки прямого віджиму з власної сировини. Фермер Микола Мисник заснував "Золотий Пармен" у 2005 році. Він займається садівництвом, овочівництвом, вирощуванням круп'яних культур на Чернігівщині.

У 2012 році компанія отримала сертифікат органічного виробника Organic Standart і запустила цех з виробництва соків. Фермерське господарство пропонує спробувати мікси яблука з морквою, гарбузом, буряком, смородиною та березовим соком. Придбати їх можна в мережі магазинів Ok Wine та Сільпо.

M ol'f ar

Заснована у 2016 році Євгеном Гончаренком та Лесею Єремою і спеціалізується на виробництві кипрійного чаю. Його збирають на Закарпатті, селище Пилипець. Процес має шість етапів: збір, в'ялення, ферментація, окислення, прожарювання, фасування.

На збирання листа у гори вирушають невеликі групи працівників, щоб не затоптувати галявини кипрію. Збирають лише листя і не пошкоджують стебло — для сталих наступних врожаїв. Придбати чай можна у магазинах UA Made, Goodwine, Winetime.

Органік мілк ("Галекс-агро")

Підприємство засноване у 2008 році Олександром Ющенком та Олександрою Литвин-Месеврою.

Остання — дочка Миколи Литвина, який в 2003-2014 роках очолював Державну прикордонну службу. Микола — рідний брат колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина.

Також, за даними Бізнес.Цензор, ще одним власником компанії є Іван Литвин — син Володимира Литвина. Проте в публічних джерелах як власник він не згадується і номінально не володіє часткою в компанії.

Компанія позиціонує себе, як перший в Україні завод з виробництва органічного молока. На 8,5 тис га вирощується органічна продукція для тваринницьких комплексів. Також підприємство виробляє органічний мед, молоко та м'ясо під торговими марками Organic Milk та Organic Meat.

Фірма першою в Україні збудувала завод з виробництва органічної молочної продукції з власної сировини. Корови швейцарської породи вільно пасуться 200 днів на рік, споживають лише органічні корми. На фермах — лише автоматичне доїння.

Сквирянка

"Сквирський комбінат" хлібопродуктів реалізує органічну гречку, вівсянку, кукурудзяну крупу, борошно та пластівці під ТМ "Сквирянка" у великих торгових мережах. Комбінат заснований у 1931 році і пройшов шлях від двох дерев'яних складів із зберігання зерна на 500 тонн до переробки понад 5 тис тонн зерна на місяць. Близько 40% виробленої продукції компанія експортує.

Liluck

Лідер з виробництва органічного березового соку. Підприємство розташоване в Чернівецькій області, засноване Ларисою Гончарук та Василем Рознаєм. Для збирання соку вибирають берези, що зростають на прогрітих сонцем місцях.

Найкращий час для збирання — між 12 і 18 годинами. Берези доглядають, а якість соку перед розливом перевіряють. Компанія використовує лише скляну тару. Продукцію можна придбати в мережах "Ашан", Novus, Fozzy.

Етнопродукт

Українсько-швейцарське аграрне підприємство обробляє 4 тис га органічних земель в Чернігівській області. Компанія утримує 1 тис голів великої рогатої худоби. Виробляє м'ясо та молоко з ТМ "Етнопродукт" на заводі біля Києва. Молоко не гомогенізується, що дозволяє зберегти природний стан продукту.

фото виробника

фото виробника

Organico ("Каспер")

Компанія заснована у 1995 році Олегом та Оленою Другісами в Одесі, сертифікат органічного виробника отримала у 2012 році. Соняшникова, лляна, ріпакова, рижієва нерафінована олія холодного віджиму фасується в скляну тару і реалізується в мережах Fozzy, "Ашан", "Мегамаркет".

organico.od.ua

LiQberry

Виробляє органічну ягідну пасту на заводі в Херсоні. Власниця Анастасія Шмигельська купує ягоди на Волині у постійних постачальників. Перед переробкою компанія перевіряє сировину на наявність хімічних сполук. У ягідній пасті нема води, цукру та консервантів, продукт є потужним антиоксидантом.

Компанія реалізує органічну ягідну пасту з чорниці, брусниці та журавлини в мережах аптек, Fozzy, "Ашан", "Мегамаркет", "Еко-лавка", а також експортує.

Екород ("Органік Оригінал")

Компанія "Органік Оригінал" заснована у 2011 році Андрієм Оліфиренком та Ігорем Жуковським. Продукція компанії виробляється під торговою маркою "Екород", має європейський органічний сертифікат і маркована офіційним логотипом органіки ЄС – "Євролистом".

"Органік Оригінал" реалізує борошно, вівсяні пластівці, гречку, пшоно, манку, квасолю і навіть органічні кавуни. Кавуни вирощуються без хімічних добрив на сертифікованих сільськогосподарських угіддях, які, як мінімум, три роки не оброблялися агрохімікатами.

"Екород" широко представлена в Україні у всіх магазинах натуральних продуктів та деяких торгових мережах. Придбати продукцію можна в супермаркетах Novus, Ашан, МегаМаркет.

Оксана Пирожок, ЕП