Новини дня: гроші клану Януковича, реформи в ДФС, конфлікт у "Нафтогазі"
Про корупцію. Гроші клану Януковича осіли у Швейцарії, а не в ЄС.
Про реформи. Кабмін розділив ДФС на дві структури.
Про видобуток нафти й газу. Компанія Ахметова на 20 років купила право добувати нафту й газ на ділянці на Харківщині.
Про масштабні інвестиції. Dragon Capital придбав ще один ТРЦ на Позняках.
Про вибір багатіїв: Топ-10 міст, які вибирають мультимільйонери.
Про конфлікт у "Нафтогазі". Коболєв не збирається звільнятися з посади голови "Нафтогазу".
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Які роботи потрібні світу? Коли ядерні реактори четвертого покоління стануть реальністю? Як за звичайним аналізом крові можна буде встановити, чи ризикує жінка народити передчасно? Який новий спосіб для діагностування проблем шлунку розробили лікарі?
Як самостійно купити і розмитнити "євробляху". Журналістський експеримент
Як придбати автомобіль та розмитнити його в Україні? Які основні етапи треба пройти та які документи потрібні? Скільки можна заощадити і скільки часу може знадобитись?
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