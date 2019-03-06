Dragon Capital придбав ще один ТРЦ на Позняках

Компанія UCPIH Ltd, що входить в групу компаній Dragon Capital, завершила угоду з придбання торгово-розважального центру "Аладдін".

Про це повідомляється у прес-релізі Dragon Capital.

Вартість угоди з компанією Meyer Bergman не розголошується.

ТРЦ "Аладдін" має площу 16,466 кв.м та загальну орендну площу 10 571 кв. м., та розташований поруч зі станцією метро "Позняки", неподалік від торгового центру "Піраміда", який Dragon Capital придбав у 2016 році.

Завдяки попередньому власнику "Аладдін" демонстрував стабільні показники навіть у періоди криз 2008 та 2014 років, зазначили у компанії.

До портфеля торгових центрів Dragon Capital окрім київських "Piramida" та "Аладдін" входять Sky Park у Вінниці та Victoria Gardens у Львові.

Нагадаємо, раніше "ТПС Нерухомість", контрольована в тому числі Ігорем Ротенбергом, вела з Dragon Capital переговори про продаж ТЦ "Ocean Plaza".