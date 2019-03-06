Компанія Ахметова на 20 років купила право добувати нафту й газ на ділянці на Харківщині

ТОВ "Нафтогазсистеми", що входить у портфель активів ДТЕК Нафтогаз Ріната Ахметова, виграло аукціон Державної служби геології і надр та отримало право придбати спецдозволи на користування надрами Світанкова-Логівской площі (Харківська обл.).

Про це 6 березня повідомив начальник відділу з комунікацій ДТЕК Нафтогаз Олександр Шевельов.

За його словами, конкурс вперше проводився онлайн у системі Prozorro.Sale.

Фінальна вартість лота склала 85 млн грн.

Відповідний дозвіл надається компанії терміном на 20 років.

Світанкова-Логівская площа знаходиться на території Чугуївського, Зміївського, Харківського районів Харківської області. Надра на цій площі можна використовувати для геологічних досліджень нафтогазоносних надр із подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Із корисних копалин тут можна добувати: нафту, газ природний та конденсат.

Нагадаємо, що на початку поточного року ДТЕК Ахметова ввела в експлуатацію одну з найбільших у Європі сонячних електростанцій, яка розміщена у Дніпропетровській області.