Кабмін розділив ДФС на дві структури

Кабінет міністрів затвердив положення про податкову та митну служби. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в цю середу.

У грудні 2018 року уряд вирішив розділити Державну фіскальну службу на Державну податкову та Державну митну служби на два окремих центральних органи виконавчої влади.

Передбачається, що Державна податкова служба буде реалізовувати податкову політику. Державна митна служба в свою чергу буде відповідати за дотримання митного законодавства.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, основна мета — врегулювати діяльність цих двох служб, визнати їхній правовий статус, основні права та обов’язки працівників.

"Прийняття проекту постанови дасть змогу створити умови для повноцінної реалізації новоствореними службами своїх функцій у сфері податкової і митної політики", — зазначається у пояснювальній записці.

Нагадаємо:

В останні два тижні перед Новим роком уряд ухвалив документи щодо реформи ДФС. Таким чином Кабмін вирішив розділити ДФС на податкову та митну служби.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.



Конкурси на зайняття посад керівників новостворюваних служб проведуть упродовж трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Економічна правда