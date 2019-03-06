Вакцина від раку, мобільний реактор, туалет без каналізації: 10 технологій року від Білла Гейтса

Журнал Technology Review Массачусетського технологічного інституту опублікував традиційну добірку десяти проривних технологій року. До її створення редакція вперше залучила "сторонню" людину. Нею став один з лідерів цифрової революції, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс.

У його списку нема хайтек-новинок чи гаджетів, є лише те, що хвилює самого філантропа: здоров'я, охорона природи, проблеми країн третього світу.

Спритніші роботи

Фото theverge.com

Роботам, які використовуються у промисловості, не вистачає гнучкості та спритності. У них непогано виходить виконувати прості завдання, побудовані на алгоритмах, проте варто лише посунути якусь деталь на кілька сантиметрів, відразу виникає "помилка 404", а від продуктивності не залишається й сліду.

Світу ж потрібні роботи, які самостійно вчитимуться на своїх помилках та зможуть швидко налаштовуватися без втручання людини.

Чому важливо. Якщо роботи навчаться боротися з недосконалістю та хаотичністю світу, то зможуть виконувати більше завдань.

Хто вирішує проблему. OpenAI, Університет Карнегі-Меллона, Мічиганський університет, Каліфорнійський університет в Берклі.

Стануть доступні. Через три-п'ять років.

Нова хвиля ядерної енергетики

Фото technologyreview.com

Про ядерні реактори четвертого покоління говорять давно і скоро вони стануть реальністю. Введення в експлуатацію перших ректорів планується у 2018 році. Вони повинні стати більш безпечними та дешевшими.

Також створюються мобільні реактори, які повинні з'явитися у 2030-х роках, та реактори термоядерного синтезу, які почнуть працювати після 2035 року.

Чому важливо. Атомна енергетика стане більш безпечною і дешевою, що також уповільнить зміни клімату.

Хто вирішує проблему. General Fusion, Commonwealth Fusion System, інвестором яких є Гейтс, NuScale Power, Китайська національна ядерна корпорація, TerraPower.

Стануть доступні. 2020-ті роки.

Діагностика недоношеності за аналізом крові Діагностика недоношеності за аналізом крові

За звичайним аналізом крові можна буде встановити, чи ризикує жінка народити передчасно. Тест коштуватиме близько 10 дол. Якщо результат виявиться позитивним, то далі — справа за лікарями, які будуть контролювати вагітність та відкладати пологи, збільшивши шанси дитини на виживання.

Чому важливо. Щороку у світі передчасно народжується 15 млн немовлят.Запобігання цьому зменшить смертність дітей у віці до п'яти років.

Хто вирішує проблему. Akna Dx.

Стануть доступні. Протягом найближчих п'яти років.

Зонд-пігулка для діагностування проблем шлунку

Фото home.bt.com

Великий зонд, який раніше викликав страх у всіх пацієнтів, нарешті буде замінений мініатюрним пристроєм, не більшим за пігулку. Він зможе не лише передавати інформацію про наявність ознак захворювання шлунково-кишкового тракту, а й брати дрібні шматочки тканини для біопсії.

Такий спосіб діагностики буде швидким, безпечним, недорогим і не завдаватиме незручностей пацієнту.

Чому важливо. Полегшить сканування шлунку на наявність проблем, у тому числі тих, які призводять до затримки розвитку дітей у бідних країнах.

Хто вирішує проблему. Массачусетська клінічна лікарня.

Стануть доступні. Доступні для дорослих, у 2019 році почнуться тести на дітях.

Вакцина від раку

Кожен п'ятий чоловік і кожна шоста жінка захворіли на рак. Таку статистику надає Всесвітня організація охорони здоров'я, виходячи з показників 2018 року.



Щоб запобігти цьому, вчені понад десять років розробляють індивідуальну вакцину від раку. Вона матиме ті ж мутації і слугуватиме каталізатором для імунної системи. На відміну від хіміотерапії, яка негативно впливає на здорові клітини, вакцина буде знищувати лише ракові утворення.

Чому важливо. Вакцина не шкодитиме здоров'ю і буде ефективнішою.

Хто вирішує проблему. BioNTech та Genentech.

Стануть доступні. Триває тестування на людях.

Штучне м'ясо

Фото popmech.ru

Хоча бути веганом зараз модно, згідно з прогнозами, до 2050 року вживання м'яса порівняно з 2005 роком збільшиться на 70%.

Враховуючи цей фактор і те, що розведення худоби призводить до вирубки лісів, забруднення води та парникового ефекту, вчені займаються виведенням м'яса в лабораторних умовах. Планується, що вартість гамбургера із звичайною котлетою і котлетою, вирощеною в лабораторії, буде однаковою.

Однак штучне м'ясо майже таке ж "брудне", як і звичайне, тому вчені створюють рослинне "м'ясо" — з гороху, сої, пшениці та картоплі. Виробництво такого м'яса продукує на 90% менше викидів. Задоволеними будуть навіть вегани.

Чому важливо. Зменшиться вирубування лісів та забруднення води, скоротяться викиди парникових газів.

Хто вирішує проблему. Beyond Meat та Impossible Foods, у які інвестує Гейтс.

Стануть доступні. Рослинне м'ясо доступне уже зараз, лабораторне м'ясо з'явиться у 2020 році.

Вилучення CO2 з атмосфери

Вилучення вуглекислого газу з атмосфери — чи не єдиний ефективний спосіб уповільнення глобального потепління. За підрахунками вчених, щоб урятувати планету, треба прибрати з атмосфери близько 1 трлн тонн СО2.

Це можна зробити не надто дорого — менше 100 дол за тонну. Крім того, з вилученого газу можна виробляти синтетичне пальне. В одну з компаній, яка цим займається, уже вклав свої гроші Гейтс.

Чому важливо. Допоможе уповільнити зміни клімату.

Хто вирішує проблему. Carbon Engineering, Climeworks, Global Thermostat.

Стануть доступні. Через п'ять-десять років.

Кардіограма за допомогою годинника

Фото downloadblog.com

Технологічний прогрес допомагає людям контролювати стан свого здоров'я. Розумний годинник Apple Watch може зробити своєму власнику ЕКГ, проте лише в Америці, де компанія отримала на це дозвіл.

Щоб зробити ЕКГ у лікарні, потрібно 12 датчиків, а за допомогою розробок стартапу AliveCore, які використала Apple, знадобиться лише два.

Чому важливо. Пристрої допоможуть попередити серцеві напади.

Хто вирішує проблему. AliveCore.

Стануть доступні. Уже доступні.

Туалети без каналізації

Фото trinixy.ru

Ця тема болюча для Гейтса. Понад 2,3 млрд осіб з країн третього світу не мають доступу до каналізації. Щоб поліпшити їх життя, Гейтс запровадив конкурс стартапів Reinvent the Toilet. Ідея створення туалету, який би переробляв відходи і не потребував каналізації, не здається безглуздою.

Чому важливо. Через погані санітарні умови помирає багато людей.

Хто вирішує проблему. Duke University, University of South Florida, Biomass Controls, California Institute of Technology.

Стануть доступні. Через рік-два.

Розумніші AI-асистенти

Усі стикалися з проблемою, що Siri, Alexa чи інший асистент на базі штучного інтелекту не розуміють, чого від них хочуть. Вони непогано навчилися розпізнавати голосові команди, але ще не розуміють живу мову. Читайте також 5 технологій майбутнього, які змінять наше уявлення про їжу "Ми можемо визначити, про яку літеру ви думаєте": навіщо штучний інтелект навчився читати думки

Однак робота над цим триває.

Так, голосовий помічник Google уміє передбачати слова, які люди пропускають у мовленні.

Завдяки цьому новий смартфон від Google може відповідати на дзвінки замість користувача.

Чому важливо. Асистенти зможуть виконувати більш складні функції, наприклад, бронювати столики в ресторані.

Хто вирішує проблему. Google, Alibaba, Amazon.

Стануть доступні. Через рік-два.