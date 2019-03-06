Гроші клану Януковича осіли у Швейцарії, а не в ЄС

У країнах Європейського союзу майже не залишилося грошей президента-втікача Віктора Януковича і його оточення.

Про це повідомляє DW.

"Майже не залишилося в ЄС і заблокованих на підставі санкцій коштів. Ще кілька років тому найбільша сума заморожених в Євросоюзі грошей була у банках Латвії - близько 50 мільйонів євро. Сьогодні ж (5 березня – УП), як повідомили DW у латвійській Комісії з питань фінансів і ринку капіталу, на рахунках залишаються лише близько півмільйона євро", - зазначає видання.

Натомість велика частка коштів Януковича і його оточення, залишається заблокованою поза межами ЄС.

Як повідомив речник уряду Ліхтенштейну, блокування заморожених раніше активів залишається чинним. 2014 року у князівстві було заблоковано цінні папери на суму близько 27 мільйонів швейцарських франків. Як випливає з документів у судовому реєстрі країни, мова йде про активи колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Однак найбільше грошей клану Януковича заморожено у Швейцарії. У Федеральному відомстві юстиції розповіли, що у Швейцарії заблоковані близько 145 мільйонів швейцарських франків.

"Найбільша сума коштів належить, як випливає з документів у судовому реєстрі Швейцарії, Юрію Іванющенку - 72 мільйони франків", - зазначає видання.

Крім того, у швейцарському списку фігурує "регіонал" Юрій Єфремов.

Загалом Швейцарія наразі співпрацює з Україною на підставі дев'яти запитів про правову допомогу. Однак на відміну від Євросоюзу, розморозити активи у Швейцарії Україні складніше.

"У цій країні замість політичних санкційних списків проти диктаторів і клептократів застосовують ухвалений кілька років тому спеціальний закон, який дає уряду більш солідні за санкції юридичні підстави для блокування незаконно набутих коштів", - пояснює видання.

На підставі цього закону уряд країни щороку ухвалює постанову про блокування активів, посилаючись, зокрема, на "необхідність забезпечення міжнародної правової співпраці".

У списку осіб, подовженому 28 лютого ще на рік, залишаються брати Клюєви, Олексій Азаров і Юрій Іванющенко. У швейцарському "чорному списку" на даний момент 19 українців, частина яких ніколи не була в санкційному списку ЄС.

Українська правда