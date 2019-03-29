Новини 29 березня: корупція в оточенні Порошенка, бізнес Зеленського, паски безпеки в поїздах

Про корупцію в оточенні Порошенка. Журналісти отримали записи розмов, які дозволили підтвердити тіньовий вплив найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка у сфері енергетики.

Про турецький хаб в Україні. Нові інвестиції: Туреччина розробила проект створення в Україні логістичного хабу.

Про Ахметова. З 2014 року року компанії українського бізнесмена Ріната Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.

Про порушення на шахтах. Державна аудиторська служба провела перевірку державного підприємства "Селидіввугілля" за період 2016-2018 роки та виявила численні порушення.

Про штраф Фірташу. Суд ухвалив рішення стягнути з "Дніпрогазу", що входить до групи РГК Дмитра Фірташа, на користь "Укртрансгазу" майже 548 млн грн боргу за послуги балансування.

Про паски безпеки в поїздах. В "Укрзалізниці" планують придбати 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів верхніх полиць.

Про бізнес Зеленського. Кандидат у президенти Володимир Зеленський більше не володіє часткою в російському кінобізнесі — він позбувся її на користь Андрія Яковлєва, автора "Студії Квартал-95".

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