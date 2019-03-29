"П. дав добро": "Схеми" розповіли про причетність Кононенка до афер в енергетиці

Журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Схем".

У сюжеті представлені телефонні переговори екс-нардепа, бізнесмена Дмитра Крючкова із Кононенком.

"На одному з них найближчий соратник президента зі знанням справи цікавиться перебігом розрахунків із державою бізнесмена Крючкова", - зазначають журналісти.

Головред інтернет-видання "Наші гроші" Олексій Шалайський заявив "Схемам", що Крючкова не сприймають як самостійну фігуру.

"Деколи ми його бачили близько Суркіса - Крючкова. Але тоді Суркіс був дуже наближений до влади. В інтерв’ю кілька людей - у тому числі державних менеджерів - називали його протеже Кононенка", - підкреслив Шалайський.

Розслідувачі зазначають, що контрольні пакети шести обленерго досі належать державі.

"А, отже, ухвалення рішень стосовно діяльності цих компаній залежить від влади. Той, хто прийшов до влади - отримує спокусу заробляти на цьому.

Аналіз відкритих кримінальних проваджень щодо виведення грошей з обленерго у приватні кишені за покровительством верхівки влади та телефонні розмови безпосередньо причетних до цього людей привели журналістів у Харків, Черкаси та Запоріжжя", - йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслюють, що контрольний пакет акцій "Запоріжжяобленерго" належить державі в особі Фонду держмайна, але у 2015 році реальний контроль над "Запоріжжяобленерго" здійснювали міноритарні акціонери: брати Григорій та Ігор Суркіси, саме на них працював Дмитро Крючков у той період.

"Ще в 2015 році "Запоріжжяобленерго" погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію – приватній компанії Крючкова "Енергомережа". А ця фірма, в свою чергу, потім мусить віддати гроші постачальнику.

На ці нехитрі тристоронні договори пішли такі заводи олігархів: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Дніпроспецсталь" і "Запорізький завод феросплав". От тільки гроші за електроенергію "Запоріжжяобленерго" від Крючкова так і не дочекалось. Таким чином тільки у 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало півмільярда гривень", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що офіційне слідство встановило, що частина одержаних від цих підприємств грошей переводилася у готівку - очевидно, аби розподілитись між різними учасниками корупційної схеми.

Судячи з розмов, отриманих "Схемами", Крючков регулярно дає вказівки відвозити різні суми грошей в офіс братам Суркісам.

Про отримання Кононенком грошей свідчить одна з розмов між Крючковим та Суркісом. У ній соратника президента називають по-батькові - "Віталійовичем", Крючков говорить, що йому "належить десь 430. 430 там "із хвостиком".

Записи розмов, які опублікували "Схеми", свідчать про причетність братів Суркісів, Крючкова та Кононенка до афер з "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго".

"​Контрольний пакет акцій "Черкасиобленерго", як і у випадку із Запоріжжям, належить державі в особі Фонду держмайна. У 2015-му безпосередньо управляла підприємством лояльна братам Суркісам людина – Світлана Кузьмінська, на той час ще й співмешканка Дмитра Крючкова", - зазначають журналісти.

​На одному із записів чутно, що вона замість Крючкова піднімає слухавку його телефону - і дає водію Крючкова Андрію вказівку завезти 600 тисяч доларів у приймальню Суркісів.

​"У Черкасах детективи НАБУ також виявили схему з виведення грошей – ідентичну до тієї, яка була ними розкрита у Запоріжжі. Керівниця "Черкасобленерго" Кузьмінська, "Енергомережа" Крючкова та підприємство олігарха Фірташа "Азот", за версією слідства, домовились, що за поставлену електроенергію "Азот" розрахується з Крючковим.

А той вже усвою чергу - згодом віддасть гроші обленерго. Так "Енергомережа" отримала майже 300 мільйонів гривень. Але гроші обленерго не віддала", - йдеться у розслідуванні.

Станом на 2015-й основними власниками "Харківобленерго" були Фонд державного майна та кіпрська фірма, яка входить до бізнес-групи Костянтина Григоришина.

"Схеми" підкреслюють, що для контролю за обленерго Крючков і його соратники прагнули поставити на підприємство лояльний до себе менеджмент - так само, як в Запоріжжі та Черкасах.

"Навесні того ж таки 2015 року їм це вдається - схоже, використовуючи адмінресурс.

Телефоном Дмитро Крючков не просто контактує з впливовими людьми з оточення президента і заручається підтримкою очільника Харківщині. Він запевняє: ситуація щодо "Харківобленерго" під контролем на рівні президента Порошенка", - зазначають журналісти.

У розмові Крючкова і Котвіцького йдеться, що "П. дав добро. Особисто".

"Схеми" знайшли приклади того, для чого Дмитру Крючкову з партнерами був потрібен контроль за "Харківобленерго" – вочевидь, щоб заробляти на розроблених ними схемах за участі цієї енергокомпанії.

Одна з таких – коли це держпідприємство надавало десятки мільйонів фіндопомоги компаніям, пов’язаним через менеджмент із самим Крючковим. І сподівалось повернути. Та ці гроші до "Харківобленерго" так і не надійшли", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що "Схеми" звернулися за коментарем до фігурантів, згаданих у матеріалі.

​Ігор та Григорій Суркіси отримали запитання журналістів щодо своєї ролі у схемах Крючкова в енергетиці - але так і не відповіли на них до ефіру. ​На письмовий запит програми у Порошенка до ефіру також не відповіли.

"А коментар самого Ігоря Кононенка журналісти намагалися отримати телефоном, їздили до нього в офіс і направляли йому вичерпний перелік запитань. У своєму листі Кононенко пообіцяв дати інтерв’ю після ефіру", - підкреслюють "Схеми".

Водночас Ігор Кононенко у своєму Facebook написав, що у листі повідомив журналістам, що готовий "у 5-денний термін відповісти на питання журналістів та запропонував зустрітися у понеділок наступного тижня".

"Проте цього ж дня на сторінці проекту у Facebook з’явився анонс вже змонтованої програми "Схеми", яка мала вийти в ефір, але без моїх коментарів.

Я переконаний, що це приклад маніпуляції думкою глядачів та перетворення журналістики на політичну технологію в інтересах певного кандидата в Президенти України напередодні виборів", - написав він.

"Схеми" надіслали експертам здобуті ними аудіофайли разом зі зразками голосів із публічних виступів людей, яких їм вдалося розпізнати, та попросили проаналізувати – чи співпадають вони.

"Експерт досліджував голоси п’ятьох людей, не знаючи, хто вони. Це – Дмитро Крючков, Ігор Кононенко, Ігор Котвицький, Ігор та Григорій Суркіси.

Редакція отримала наступні результати: найбільшу вірогідність мають голоси Григорія Суркіса, Ігоря Суркіса, Ігоря Котвіцького та Дмитра Крючкова. Голос Ігоря Кононенка має високий ступінь вірогідності", - наголошують журналісти.

Українська правда