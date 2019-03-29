Із облгазу Фірташа стягнули понад 500 мільйонів на користь "Нафтогазу"

Господарський суд Дніпропетровської області 29 березня ухвалив рішення стягнути з Дніпрогазу, що входить до групи РГК Дмитра Фірташа, на користь Укртрансгазу майже 548 млн грн боргу за послуги балансування.

Про це у Facebook заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, станом на 1 березня облгази заборгували Укртрансгазу за балансування близько 35 млрд грн.

"Нафтогаз не збирається закривати на це очі. Ми відстоюємо свої інтереси всіма законними способами", — підкреслив Коболєв і висловив переконання, що "попереду ще не одне таке рішення".

Нагадаємо, до середини квітня в Україні будуть перевіряти облгази у зв'язку з донарахуваннями за газ для населення. У результаті вже проведених перевірок було виявлено порушення ліцензійних умов.

Як повідомлялося, облгази Фірташа оскаржать результати перевірок, які виявили у них порушення.