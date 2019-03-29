Зеленський позбувся частки в російському кінобізнесі на користь свого ж "кварталівця" — ЗМІ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський більше не володіє часткою в російському кінобізнесі — він позбувся її на користь Андрія Яковлєва, автора "Студії Квартал-95".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Кіпру, у компанії Green Family LTD, яка володіє кінобізнесом "кварталівців" у Росії, змінилися засновники.

Зеленський, який був співзасновником компанії разом зі своїми партнерами по "Кварталу 95" (Андрій Яковлєвим, Сергієм та Борисом Шефірами), а також соратником Ігоря Коломойського Тимуром Міндічем (через компанію Appex International LTD), вийшов із бізнесу.

Міндіч – соратник Коломойського, він має частку у наближених медіаструктурах. Як раніше повідомлялось, він був на дні народження Коломойського у Женеві в лютому 2018 року.

Зараз частки у Green Family LTD розподілені так: Яковлєв – 400 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Appex International LTD Міндіча – 1000 євро.

​Однак ще на початку року частки розподілялися інакше: Яковлєв – 100 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Зеленський – 300 євро, Appex International LTD Міндіча – 1000 євро.

Green Family LTD –​ засновниця російських компаній "​Грін філмс"​, "Вайсберг пікчерс"​ і "Платинумфільм"​. Вони продовжують працювати у Москві.

Таким чином, підсумовують журналісти, "кварталівці" не припинили вести бізнес у Росії, однак роблять це вже без свого лідера – Зеленського.

Журналісти нагадали, що раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Зеленський заявляв, що виробництво кіно- і телесеріалів його команда припинила ще у 2014 році.

Нагадаємо, раніше ЗМІ порахували, скільки бізнес-партнерів у Зеленського.