Зеленський позбувся частки в російському кінобізнесі на користь свого ж "кварталівця" — ЗМІ
Кандидат у президенти Володимир Зеленський більше не володіє часткою в російському кінобізнесі — він позбувся її на користь Андрія Яковлєва, автора "Студії Квартал-95".
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".
Відповідно до даних із реєстру юридичних осіб Кіпру, у компанії Green Family LTD, яка володіє кінобізнесом "кварталівців" у Росії, змінилися засновники.
Зеленський, який був співзасновником компанії разом зі своїми партнерами по "Кварталу 95" (Андрій Яковлєвим, Сергієм та Борисом Шефірами), а також соратником Ігоря Коломойського Тимуром Міндічем (через компанію Appex International LTD), вийшов із бізнесу.
Міндіч – соратник Коломойського, він має частку у наближених медіаструктурах. Як раніше повідомлялось, він був на дні народження Коломойського у Женеві в лютому 2018 року.
Зараз частки у Green Family LTD розподілені так: Яковлєв – 400 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Appex International LTD Міндіча – 1000 євро.
Однак ще на початку року частки розподілялися інакше: Яковлєв – 100 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Зеленський – 300 євро, Appex International LTD Міндіча – 1000 євро.
Green Family LTD – засновниця російських компаній "Грін філмс", "Вайсберг пікчерс" і "Платинумфільм". Вони продовжують працювати у Москві.
Таким чином, підсумовують журналісти, "кварталівці" не припинили вести бізнес у Росії, однак роблять це вже без свого лідера – Зеленського.
Журналісти нагадали, що раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Зеленський заявляв, що виробництво кіно- і телесеріалів його команда припинила ще у 2014 році.
Нагадаємо, раніше ЗМІ порахували, скільки бізнес-партнерів у Зеленського.
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