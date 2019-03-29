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"Укрзалізниця" придбає 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів

П'ятниця, 29 березня 2019, 14:21
 

В "Укрзалізниці" планують придбати 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів верхніх полиць.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

 "Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда", – йдеться у повідомлені.

Згідно з правилами користування залізничним транспортом, провідник зобов’язаний надати пасажирові ремені безпеки для другої (верхньої) полиці у разі потреби.

Нагадаємо, у березні "Укрзалізниця" отримала вагони з душем та умивальниками в кожному купе. Такі пасажирські вагони будуть курсувати на маршруті Київ-Відень-Київ.

Економічна правда

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Укрзалізниця компанії транспорт

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