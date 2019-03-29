"Укрзалізниця" придбає 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів

В "Укрзалізниці" планують придбати 3 тисячі пасків безпеки для пасажирів верхніх полиць.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

Ремені безпеки😉❤️

Видаються на верхню полицю, не обладнану дугами.

❗Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда.

У 2019 плануємо придбати 3000 одиниць.

Капелюха можна не знімати👒 pic.twitter.com/7z98CEK4CR — Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) 29 марта 2019 г.

"Ремені безпеки видаються на верхню полицю, не обладнану дугами. Звертайтесь до провідника чи начальника поїзда", – йдеться у повідомлені.

Згідно з правилами користування залізничним транспортом, провідник зобов’язаний надати пасажирові ремені безпеки для другої (верхньої) полиці у разі потреби.

Нагадаємо, у березні "Укрзалізниця" отримала вагони з душем та умивальниками в кожному купе. Такі пасажирські вагони будуть курсувати на маршруті Київ-Відень-Київ.

Економічна правда