Державне "Селидіввугілля" втратило 2 мільярди — аудит

Державна аудиторська служба провела перевірку державного підприємства "Селидіввугілля" за період 2016-2018 роки та виявила численні порушення.

Про це йдеться у звіті служби, копію якого проаналізували в експертній організації StateWatch.

Аудитори зазначили, що за січень 2016 - листопад 2018 ДП "Селидіввугілля" та його відокремлені підрозділи внаслідок продажу вугілля операторам оптового ринку за ціною нижчою від собівартості втратило доходи на загальну суму 1,6 мільярдів гривень.

За цей самий період внаслідок реалізації ДП "Селидіввугілля" продукції стороннім фізичним та комерційним особам за ціною нижче від собівартості, втрачені доходи зафіксовані на позначці 379,4 мільйонів гривень.

Також аудитори зафіксували тенденцію до зменшення обсягів видобутку вугілля внаслідок відсутності дозволів на розробку нових родовищ та обмаль коштів на їх освоєння.

Така ситуація склалась через запаси вугілля по відокремлених підрозділах "Шахта №1-3 "Новогродівська" та "Шахта "Котляревська", що входять до складу ДП "Селидіввугілля", яке у 2012 році без погодження з Міненерговугілля та без аукціонів прийняло рішення щодо зменшення наданих у користування підприємству запасів вугілля на користь приватних структур ТОВ "Шахта "Росія" в обсязі 10,2 млн тонн та клона держшахти ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська" в обсязі 32,5 млн т.

Технічні межі наданих ділянок встановлені так, щоб діючі державні шахти "Котляревська" та "1-3 "Новогродівська" не мали правової та фізичної можливостей розпочати та здійснювати гірничі роботи за іншими пластами вугільних запасів або без використання ділянок надр приватних товариств.

Також аудитори зазначили, що приватними товариствами не дотримано терміни початку видобування кам’яного вугілля у II квартал 2014 року, як передбачалось в первинній редакції Угоди 2012 року. Та попри це Держгеонадра не лише не анулювали дозволи, а й продовжили приватним шахтам терміни підготовки ділянок до розробки та початку видобування на другий квартал 2016 року, що відтерміновує підстави для анулювання спецдозволів на другий квартал 2018 року.

В 2012 році згадані приватні шахти ТОВ "Шахта "Росія" та ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська" входили до імперії Олександра Януковича. За даними ЕП, у 2018 році ці шахти перейшли депутату "Блоку Петра Порошенка" Максиму Єфімову разом із "вертодромом Януковича".

Внаслідок здійснення поставки вугільної продукції з порушення умов договорів без отримання попередньої оплати та відсутністю проведення претензійно-позовної роботи менеджментом ДП "Селидіввугілля", на кінець 2018 року комерційні структури заборгували державним шахтам понад 75 млн грн.

Внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень з боку керівників з 2015 по 2018 року допущено факти закупівлі товарів та послуг для ДП "Селидіввугілля" за значно завищеними цінами, що призвело до непродуктивних витрат на загальну суму понад 153 млн грн, які в подальшому включені до собівартості вугільної продукції.

Загалом в Держаудитслужбі дійшли висновку, що протягом останніх трьох років ДП "Селидіввугілля" не виправдала мети свого існування і стабільно працювала в збиток. В 2016 році збитки становили 223,6 млн грн, в 2017 році - 396,3 млн грн, а за 9 місяців 2018 року збільшилися до 403 мільйонів.

За даними YouControl, податковий борг ДП "Селидіввугілля" станом на березень 2019 року становить понад 910 млн грн.

Ще в березні 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо чиновників ДП "Селидіввугілля" за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Детективи розпочали розслідування через ряд резонансних тендерів на державному підприємстві. Зокрема в грудні 2016 року одна із шахт ДП "Селидіввугілля" купила 50 кг м’яса за 199,999 тисяч гривень.

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