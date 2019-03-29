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Туреччина планує відкрити в Україні логістичний хаб

П'ятниця, 29 березня 2019, 13:58
 

Туреччина розробила проект створення в Україні логістичного хабу.

Про це йшлося 28 березня на зустрічі в посольстві України в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

"Ми розробили логістичний проект і маємо намір відкрити логістичний центр в Україні, а також в Грузії. Звичайно, ми плануємо це зробити на державному рівні, і таким чином це буде дуже великий внесок у транспортну сферу обох країн", — сказав представник міністерства морського транспорту і сполучень Туреччини Кемаль Гюней.

Він також підкреслив, що "збільшення флоту і нарощування морського сполучення в Чорному морі між нашими країнами буде великим внеском у розвиток транспортної сфери".

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга наголосив на зацікавленості української сторони в такій співпраці.

"Для нас Туреччина — це також можливість долучитися до Шовкового шляху, якщо брати до уваги транспортний вимір. Ми досягли серйозних домовленостей між нашими транспортними відомствами, і в цьому напрямі ми хочемо працювати", — сказав Сибіга.

Він додав, що мова йде як про вже існуючі мережі (Карс — Тбілісі — Баку), так і про розвиток поромних сполучень, "оскільки весь транзит до Ірану і на Близький Схід із України йде через цей регіон".

За його словами, використання спільного транзитного потенціалу держав — дуже важливий напрям співпраці, який ще не повністю задіяно.

"Наскільки я розумію, вигідною буде і сама вартість доставки вантажів. Але все це повинно бути темою обговорення експертів. Цього року відбудеться засідання відповідної комісії, сподіваюся, що ці питання будуть винесені на новий, вищий рівень", — сказав дипломат.

Як повідомлялося, Україна і Туреччина працюють над узгодженням останніх пунктів для підписання угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року компанія DEZEGA на новому заводі в м. Ізмір (Туреччина) випустила 100-тисячний саморятівник української розробки.

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Туреччина логістика

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