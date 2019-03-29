Нагодувати бідних і позбутися відходів. Що таке фудбанки і як вони працюють в Україні

У розвинених суспільствах придумали, як вирішити дві проблеми одночасно: нагодувати бідних і позбутися харчових відходів. Один з механізмів — фудбанки. Що це таке і чи можливо впровадити цей досвід в Україні?

Для датчанки Селени Джул все почалося із "самотніх бананів" у супермаркетах. Покупці зазвичай купують бананові грона й ігнорують банани-одинаки, що з полиць магазинів після кількох днів лежання відправлялися у сміттєві баки.

Результатом співпраці активістки з торговою мережею Rema 1000 стала нова система реалізації "самотніх товарів". Супермаркети встановили на них знижки. В результаті кількість відходів від продажів бананів скоротилася на 90% і збільшилися доходи магазинів.

Зараз Джул розвиває кампанію із збільшення продажів товарів, термін придатності яких закінчується, та співпрацює з міжнародною мережею продовольчих банків.

Досвід активістки у боротьбі з харчовими відходами є одним з найуспішніших у ЄС.

А що відбувається в Україні з непроданими товарами?

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), 15-30% продовольства у країнах, що розвиваються, витрачається даремно. Україна серед них. Чи можна уникнути цих втрат і розподілити їжу серед бідних?

Одним з механізмів вирішення проблеми є фудбанки. Вони з оплатою або без неї збирають продукти харчування, які за інших умов були б викинуті або втрачені, перерозподіляють та доставляють їх людям, які найбільше цього потребують.

За даними Держстату, абсолютно бідними в Україні у січні-вересні 2018 року були 655 тис осіб. У 2017 році цей показник оцінювався 900 тис осіб. В Україні абсолютно бідними вважаються люди, дохід яких нижче офіційного прожиткового мінімуму. Тобто це ті, хто живе на дохід, нижчий 2 027 грн.

Як працюють фудбанки у світі

Перший фудбанк створив у США в 1967 році американський бізнесмен Джон ван Хенгель. Однією з найвідоміших його цитат стала фраза: "Бідні завжди будуть серед нас, але чи повинні вони бути голодні?".

Так почалася історія з перерозподілом харчових продуктів, які не встигають реалізувати торгові мережі чи фермери. Фудбанки акумулюють таку продукцію, а потім роздають благодійним організаціям, які попередньо її перевіряють.

Усі отримані фудбанками продукти супроводжуються сертифікатами якості виробника, проте можуть мати пошкоджену етикетку, мають строк зберігання, що добігає кінця або не були продані через перевиробництво. Фудбанки виконують дві важливі функції: подолання голоду і боротьби з харчовими відходами.

Всесвітня мережа фудбанків співпрацює з 31 країною та 811 фудбанками. Вони нагодували 7,8 млн незаможних. Серед партнерів мережі — компанії Pepsico, Unilever, Corteva, Cargill, ADM, Raddison, Metro Cash & Carry. Фудбанки має кожна країна ЄС, проте найбільш розгалужена їх система у США — 200 фудбанків.

"У США благодійні організації — партнери фудбанків — розвозять овочі та фрукти бідним спеціальними автобусами, переробленими у магазини. Це змінює харчові звички та добробут цілих районів", — пояснює експерт FAO Андрій Ярмак.

А що з фудбанками в Україні?

В Україні фудбанк з'явився у 2011 році, проте масштаби його роботи поки незначні. Партнерами організації є переважно міжнародні соціальні компанії.

У 2018 році фудбанку допомагали вісім компаній: "Метро кеш енд кері Україна", "Pepsico Україна", "Монделіс Україна", Procter&Gamble, "СК Джонсон", "Нестле Україна", "Фуддевелопмент" та "ІДС Борджомі Україна".

Фудбанк в Україні розповсюдив 1 156 тонн харчової продукції на 3,974 млн євро та непродовольчих товарів майже на 180 тис дол.

Стартове фінансування на 50 тис дол український фудбанк отримав від компанії Cargill, яка також придбала першу вантажівку з холодильною камерою для доставки продовольства.

У 2012-2017 роках Cargill сплатила вартість перевезення вантажів — понад десять тонн, оренду офісу, підтримку роботи системи складського обліку, ремонт вантажних автомобілів та брендинг нового рефрижератора.

В Україні нереалізовану продукцію віддає фудбанку одна торгова мережа — "Metro Cash & Carry". За даними компанії, за сім років співпраці з фудбанком компанія передала на благодійність понад 400 тонн продукції на 7 млн грн.

За словами директора компанії з питань співробітництва з органами державної влади та зв'язків з громадськістю Олесі Оленицької, магазини мережі в Україні регулярно передають товари фудбанку у 17 містах присутності компанії. Основні групи товарів — бакалія, кондитерські вироби, напої, побутова хімія.

На жаль, інші торгові мережі України не залучені до ініціативи фудбанку. Що відбувається з товарами в найбільших продуктових мережах країні?

Зазвичай супермаркети знижують ціни на продукти, термін придатності яких підходить до кінця. Проте не все можна реалізувати навіть за акційними цінами.

"Ашан", наприклад, переробляє багети та здобу у сухарі. У 2018 році більш ніж 700 тонн органічних відходів мережа віддала на корм тваринам у Києві, Львові та Чернівцях.

Загалом більшість українських супермаркетів повертають непродану продукцію постачальнику або відправляють у біокомпактор для спалювання. Те саме стосується й аграрних виробників та рестораторів. Нереалізована ними продукція або повертається виробнику, або викидається.

Деякі українські виробники не байдужі до цієї проблеми. Восени через великий урожай яблук відкритим для відвідувачів на Херсонщині був сад власника виноробні "Курінь" Миколи Халупенка. Фермер провів акцію для херсонців "Назбирай собі сам". Яблука були по гривні за кілограм. Фото Таїсії Кутузової

"Стримує розвиток фудбанків відсутність законодавства, контролю за утилізацією продукції, термін придатності якої добігає кінця, а також заохочення фермерів, виробників і ритейлерів до передавання на благодійність якісних непроданих продуктів", — вважає голова правління українського фудбанку Володимир Іванов.

Говорити про правильний перерозподіл харчових відходів на користь бідних в Україні неможливо — в державі відсутня інформація про кількість продукції, яку викидають оператори харчового ринку, ресторани та супермаркети.

Найближчим часом ФАО планує запустити в Україні проект, метою якого є надання допомоги уряду в розробці муніципальної стратегії зменшення харчових відходів. Пілотними містами для реалізації проекту стануть Київ та Львів. Передбачається також проведення дослідження щодо кількості харчових відходів.

Фудбанк — не панацея від усіх хвороб. Займатися перерозподілом невикористаних торговими мережами чи ресторанами продуктів можуть усі благодійні організації. Важливо лише гарантувати якість такої їжі.

В Україні поки низький рівень культури поводження з харчовими та нехарчовими відходами. Формувати цю політику повинна й держава. У країнах ЄС місцева влада надає приміщення для фудбанків, оскільки зацікавлена вирішити проблеми достатку громадян та харчових відходів. В Україні все поки інакше.