За 5 років Ахметов купив активів на 22 мільярди

З 2014 року року компанії українського бізнесмена Ріната Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.

Про це йдеться у матеріалі журналу Новое время.

"Якщо станом на 1 травня 2016 року міжнародне агентство Bloomberg оцінювало статки Ахметова в 4,26 млрд доларів, то зараз вони складають вже 6,23 млрд доларів", - повідомляє видання.

Серед активів мільярдера з`явилися нові обленерго, шахти, сонячні електростанції, металургійні заводи, хімічне виробництво.

Структури Ахметова, зокрема, почали розширювати свою частку на ринку дистрибуції електроенергії.

Новое время

На початку січня цього року ДТЕК купив 94% акцій Київобленерго і 68% акцій Одесаобленерго у російської компанії VS Energy. За підрахунками Андрія Геруса, голови Асоціації споживачів енергетики, угоди обійшлися мільярдерові приблизно в 250 млн доларів.

Ще раніше, в серпні 2017-го, ДТЕК скупив міноритарні частки в п`яти збутових компаніях - Дніпробленерго, Дніпроенерго, Київенерго, Донецькобленерго і Західенерго, наростивши свою частку в них до 100%. У цих угодах тільки акції Дніпрообленерго були куплені за ринковою ціною, інші - суттєво дешевше ринкової, каже Герус. Після всіх цих угод ДТЕК контролюватиме 57% передачі і збуту електроенергії в країні.

Крім цього, холдинг Метінвест, який об`єднує активи Ахметова в гірничо-металургійному секторі, в серпні 2018-го придбав за 421 млн доларів контрольний пакет в Шахтоуправлінні Покровське - найбільшому виробнику коксівного вугілля в країні. Причому спочатку борги цього підприємства скупила інвесткомпанія ICU, а потім Покровське перейшло до Метінвесту.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

Він традиційно очолює рейтинг 100 найбагатших українців.