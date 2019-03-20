Новини 20 березня: продовження контракту з Коболєвим, перевірки облгазів, зарплати в УЗ
Про контракт Коболєва. Кабмін ухвалить рішення про продовження контракту з правлінням НАК та його головою Андрієм Коболєвим.
Про перевірки облгазів. Облгази Фірташа оскаржать результати перевірок, які виявили порушення.
Про Boeing 737 MAX 8. Глава міністерства транспорту США Елейн Чао доручила головному інспектору перевірити, як був виданий сертифікат для літаків Boeing 737 MAX 8.
Про "Укрзалізницю". Середня зарплата в компанії становить близько 11,5 тисяч гривень.
Про "євробляхи". Понад 263 тисячі таких автівок перебувають в Україні із порушеннями митних правил.
Про корупцію. САП перевірить закриті справи щодо "незаконного збагачення".
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Сегвеї, редагування генів та селфі-палиця: 10 найгірших технологій 21 сторіччя
Після підбірки 10 технологій року журнал Массачусетського технологічного інституту "Technology Review" вирішив зберігати баланс та гармонію та випустив ще одну підбірку — 10 найгірших технологій 21 сторіччя.
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