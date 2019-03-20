Кравцов назвав середню зарплату українських залізничників

Середня зарплата в компанії "Укрзалізниця" на сьогоднішній день становить близько 11,5 тисяч гривень.

Про це журналістам в середу повідомив керівник компанії Євген Кравцов.

"В структурі затрат "Укрзалізниці" велику частку займають зарплати. На сьогоднішній день компанія вийшла з першої десятки по рівню зарплат в галузях економіки України. Але ми традиційно знаходилася не нижче 7 місця", - сказав Кравцов.

За його словами, середня зарплата по компанії становить близько 11,5 тисяч гривень, що трохи більше загальної середньої зарплати по країні.

"Навіть якщо проводити аналіз середніх зарплат в СНД, гірше ніж в "Укрзалізниці" лише в Узбекистані. У нас зарплати нижчі ніж в Білорусі приблизно на 20%, Росії - на 20-25%, Казахстані – на 10-15%. Різниця суттєва", - заявив керівник компанії.

"І це доволі суттєва претензія з боку наших профспілок. В такій ситуації утримувати співробітників доволі важко. 2016-2017 роки були катастрофічними з точки зору кількості людей, що покинули "Укрзалізницю". Ті роки вимірювалися десятками тисяч", - повідомив Кравцов.

При цьому, за його словами, в першу чергу з компанії звільнялися співробітники високого класу.

В цьому контексті він нагадав про заплановану на квітень поточного року індексацію тарифів на вантажні перевезення на 14,2%.

"Доходи від індексації не покривають витрати УЗ. З останнього часу індексації тарифів витрати зросли на 10,3 млрд гривень, переважно через здорожчання дизпалива, електроенергії, металу і ремонтів, підвищення зарплати працівникам на 25%", - заявили в компанії.

"Індексація тарифів у 2019 році на 14,2% - це менше, ніж зміна ринкових цін на складові витрат "Укрзалізниці", що зросли на 23,7%", - підсумували в УЗ.

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, скільки дефектних колій та мостів очікують ремонту.

Читайте також: Дозаправляння "у повітрі": чи зупиниться Укрзалізниця через брак пального