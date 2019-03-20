Облгази Фірташа оскаржать результати перевірок, які виявили порушення

ТОВ "Регіональна газова компанія", що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявила, що облгази не згодні з висновками перевірок, які провела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це йдеться у прес-релізі РГК.

"Станом на 19 березня НКРЕКП завершила перевірку перших трьох операторів ГРМ за фактом правомірності приведення обсягів газу до стандартних умов для побутових споживачів. За результатами такої перевірки представники НКРЕКП склали акти. Вони не були підписані операторами ГРМ і будуть оскаржуватись", - повідомила РГК.

"Цікаво, що всі вони написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів отримали не Оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК "Нафтогаз України", - зазначається у заяві.

У компанії стверджують, що приведення обсягів природного газу до стандартних умов здійснюється на законних підставах, а через занижену вартість газу для ВТВ газорозподільні компанії за 2015 – 2018 рр. понесли збитки у 9,5 млрд грн. При цьому річна тарифна виручка цих газорозподільних компаній становить 8,8 млрд грн без ПДВ, зазначає РГК.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

Як повідомив "Нафтогаз України", перевірки трьох перших облгазів виявили порушення ліцензійних умов.

Перевірки триватимуть до середини квітня.