Сегвеї, редагування генів та селфі-палиця: 10 найгірших технологій 21 сторіччя

Чому технології виявляються провальними? Бо винахідники пішли помилковим шляхом або випередили свій час.

Після підбірки 10 технологій року журнал Массачусетського технологічного інституту "Technology Review" вирішив зберігати баланс та гармонію та випустив ще одну підбірку — 10 найгірших технологій 21 сторіччя.

Однозначної відповіді на питання "що робить погану технологію поганою?" вчені не знайшли. Адже навіть корисні, на перший погляд, винаходи можуть виявитись одночасно і шкідливими.

За прикладом не треба ходити далеко — автомобілі, які мають вирішальне значення для сучасного світу, вбивають понад 1,25 мільйона людей на рік.

Сегвей

Німецька поліція на сігвеях джерело: Вікіпедія

Першу модель сегвею у 2001 році презентував Дін Камен. Це трапилось після 10 років та 100 мільйонів доларів витрачених на розробку.

За задумкою винахідника, цей транспортний засіб мав спростити життя людям, які проводять левову частку свого життя у заторах.

Проте винахід виявився просто дивакуватим на вигляд дорогим самокатом, ще й з невизначеною репутацією.

Десь ця штуковина прирівнюється до пішохода (Франція, Чехія), десь до велосипеда (Люксембург, Швеція), десь до мопеда (Данія, Німеччина, Японія), десь до мікроавтомобіля (Нідерланди), десь заборонена фактично (Австралія, Велика Британія), а десь - прямо (центр Праги).

За даними Forbes, Кеймен розраховував продавати до 10 тисяч моделей на тиждень. Проте цього не сталось. Сегвеї не витіснили автомобілі і не захопили світ. Зараз їх можна зустріти лише у гольф-клубах, охоронців торгових центрів та кмітливих підприємців, які здають їх напрокат в парках.

Google Glass

Один з творців Google Сергій Брін джерело: www.inc.com

Над розробкою Google Glass працювали багато дослідників і справжніх "світил" науки.

У 2012, коли окуляри нарешті презентували, вони викликали справжній фурор. Проте, ненадовго.

Google зробила велику помилку — у бажанні всіх випередити, компанія презентувала недопрацьований продукт. Саме тому Google Glass не продавалися, а лише пропонувалися на тестування "обраним".

Батарея була дуже слабкою, відразу вилізла велика кількість багів. До того ж в окулярах не пускали у заклади, де не можна вести відеозапис, наприклад, у кінотеатри.

Проте, на думку багатьох експертів, окуляри доповненої реальності просто випередили свій час, як і окуляри віртуальної реальності Oculus Rift.

Згодом компанія згорнула проект в тому вигляді, якому він був, і почала працювати над новим прототипом з нуля, відштовхуючись від потреб потенційних користувачів.

Електронне голосування

Не лише автомобілі, вирішуючи одні проблеми, створюють інші. Ще є електронне голосування. Спростивши можливість віддати свій голос не з виборчої дільниці, а з дивану, виникла інша проблема — такі вибори виявились вразливі для злому.



Проте, наприклад, Швейцарія, яка однією із перших почала використовувати технологію електронного голосування, нещодавно запропонувала хакерам великі гроші, якщо їм вдасться зламати систему. Таким чином в країні демонструють надійність системи та готовність в разі чого її покращувати.

Програма "Кожній дитині по комп’ютеру" (OLPC)

Програма, заснована у 2005 році, мала на меті сприяти освіті дітей у країнах третього світу.

Як показували тогочасні дослідження, діти, які під час навчання в школі не мали доступу до сучасних технологій, не мали і шансів після закінчення школи інтегруватися в світову економіку.

Простіше кажучи, син пастуха з ПАР, який ріс з козами, а не з комп'ютером, мав всі шанси стати пастухом, але ніяких — розробником програмного забезпечення чи бізнес-аналітиком.

Розпочавшись як освітній проект, OLPC мала і потужний побічний ефект — вона запустила революцію мобільних пристроїв.

Через кілька місяців після того, як на ринку освітніх технологій з'явився спеціально розроблений ноутбук OLPC XO, Intel почав випускати свій власний навчальний ноутбук - Classmate PC. Трохи пізніше дешевий ноутбук EEE PC почав випускати ASUS. Apple почав виробляти недорогі планшети, його приклад почали наслідувати Samsung, Lenovo, Sony і Toshiba.

Освітній стартап не зміг тягатися з техногігантами і невдовзі згорнувся.

Технологія редагування генома

джерело: medicalfuturist.com

Абреівіатура CRISPR (кріспер) — відома як технологія редагування генів або внесення змін до ДНК. Науковцями вже заявлена можливість лікування ВІЛ, сліпоти, м’язової дистрофії та раку.



Проте вчені на цьому не зупинились. В кінці 2018-року китайський генетик Цзянькуй Хе оголосив про народження близнюків з відредагованими генами - малюкам спробували прищепити стійкість до зараження ВІЛ.

Після цього світова наукова громадськість висловила своє занепокоєння і заявила, що на живих людях не можна експериментувати, бо технологія ще недостатньо досліджена і невідомо, які мутації можуть проявитися опісля.

Деякі з впливових науковців також заявили про своє занепокоєння потенційними зловживаннями технологією для створення генетичної дискримінації, коли багаті батьки зможуть придбати найновіші покращення для своїх нащадків, що призведе до ще більшої нерівності, ніж сьогодні.

Незаконний збір інформації

джерело: www.molonlabemedia.com

Технології випереджають регулювання. Саме через це став можливим збір інформації про користувачів в інтернеті, її аналіз та передача третім особам.

На проблему звернули увагу після гучного скандалу Facebook та Cambridge Analytica.



Після цього в Європі з’явився GDPR, який має регулювати розповсюдження даних жителів ЄС. Над своєю версією GDPR почала працювати і Америка - California Consumer Privacy Act запрацює в Каліфорнії в тестовому режимі вже у наступному році.



Українцям поки що залишається лише більш прискіпливо контролювати те, чим вони діляться в інтернеті.

Криптовалюта

Біткоїни та альткоїни в MIT вважають лише неправильним використанням технології блокчейн. Криптовалюти, на думку вчених, лише спосіб для "купки спекулянтів стати дуже багатими".

Раніше на "крипту" покладали великі надії як на нову форму грошей, не обмежену кордонами чи законодавством, довіра до яких може підтримуватися саме завдяки блокчейну.



Проте "добування" криптовалют занадто енергоємне, а верифікації транзакцій потребує значних обчислювальних потужностей, що теж витратно.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року довкола біткоїна зчинився небувалий ажіотаж, тоді він коштував більше 20 тис доларів. Проте після цього курс почав стрімко падати і зараз ціна коливається в районі 4 тис доларів.

Електронні сигарети

Пристрій, який мав на меті допомогати кидати палити завзятим курцям, натомість привчив до пускання гліцеринових парів навіть школярів, популяризуючи ідею, що електронна сигарета - це менш шкідливо.

Кількість вейперів в останні роки швидко зростає. Якщо в 2011 році електронними сигаретами користувалося близько 7 млн осіб, то в 2016 році - вже 35 млн.

За оцінками аналітичної компанії Euromonitor, до 2021 року число дорослих людей, які курять електронні сигарети, досягне 55 млн чоловік.

Згідно з даними дослідження Ernst & Young, більшість вейперів користуються цими пристроями бо переконані, що електронні сигарети не так шкідливі для здоров'я, як звичайні.

Однак ВООЗ, в свою чергу, зазначає, що даних про вплив електронних сигарет на здоров'я людини в довгостроковій перспективі немає, а нікотин, який випаровується зі спеціальної рідини, також викликає залежність.

Пластикові стаканчики для ранкової кави

Економлячи час зранку і купуючи каву дорогою на роботу, люди створюють тонни відходів, які важко переробляються. Науковці закликають переходити на багаторазові стакани, які можна просто помити і використовувати знову.

Або, наприклад, завжди носити з собою термо-кружку. В деяких кав’ярнях кава в свій посуд навіть коштує дешевше.

Монопод

У листопаді 2014 року журнал Time включив палицю для селфі в свій список "25 кращих винаходів року"

В MIT же "палку Нарциса" або "чарівну паличку Нарциса" вважають одним із найгірших винаходів 21 сторіччя. "Чи потрібно тут щось пояснювати?", — задаються питанням вчені.