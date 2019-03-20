Понад 263 тисяч "євроблях" перебувають в Україні із порушеннями митних правил
В Україні 263,648 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією перебувають із порушеннями термінів митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.
Про це повідомила Державна фіскальна служба, передає "Інтерфакс-Україна".
Після завершення дії знижених ставок українці оформили 199 авто з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018-го, свідчать дані ДФС станом на 15 березня.
Власники цих транспортних засобів сплатили 17 млн грн податків і зборів, уточнили у відомстві.
Загалом з 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували до бюджету 429 млн грн, зазначила ДФС.
Як зазначили в ДФС, серед оформлених під час дії пільгового періоду авто на єврономерах більшість була старша 2010 року - 188 тис. транспортних засобів з 218 тис. автомобілів.
Нагадаємо:
Пільговий режим оформлення "євроблях" завершився 22 лютого, за цей час українці оформили 218 тис. транспортних засобів і сплатили до бюджету 13,6 млрд грн.
За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення. За період пільгового періоду була розмитнена лише шоста частина з них.
Раніше у ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях".
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