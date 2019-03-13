Новини дня: про незамінного Коболєва, прибутки ДТЕК та небезпечні літаки

Про що всі говорили сьогодні?

Про незамінного Коболєва. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення рекомендувати Кабміну повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік — до 2020 року.

Про прибутки ДТЕК. Україна в лютому закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій майже на 50% дорожче від цін, за яким у Європі купували електроенергію групи Ріната Ахметова.

Про небезпечні літаки. Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.

Про фінансову піраміду. У Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.

Про найкращий у світі банк. Грошово-кредитне управління Сінгапуру названо центральним банком року завдяки своєму прагненню "перетворити державу у центр фінансових технологій".

Про єврооблігації. Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій зі строком погашення 1 листопада 2028 року.

Про монетизацію субсидій. Починаючи з 12 березня українцям почали виплачувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг готівкою через мережу державного банку "Ощадбанк", виплати проходять "планово і без збоїв".

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Як центральний банк Сінгапуру став супер-регулятором, незважаючи на свою залежність від уряду.

"Зелений" тариф. Кінець ери дорогої енергетики для України

Наприкінці року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про нову систему підтримки "зелених" електростанцій. Високий тариф планується суттєво знизити і перейти до системи аукціонів. Чому це важливо і що буде далі?