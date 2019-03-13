Україна розмістила єврооблігації на 350 мільйонів доларів

Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій зі строком погашення 1 листопада 2028 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Розрахунки за транзакцією відбудуться 21 березня 2019 року. Організатором випуску виступив JP Morgan", - додали у Мінфіні.

Відсоткова ставка за купоном становить 9,75%.

Таким чином, загальний обсяг 10-річних єврооблігацій, випущених у жовтні 2018 року, збільшився з 1,25 млрд доларів до 1,6 млрд доларів.

Нагадуємо:

У жовтні 2018 року Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.

Ставка купона за п'ятирічними цінними паперами встановлена ​​на рівні 8,994% річних, за 10-річними - 9,75% річних.

Залучені кошти були спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Облігації з прибутковістю 9,75% річних придбали інвестори з Великобританії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів - всього 1%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, управляючі активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

Економічна правда