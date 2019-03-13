Найкращим центральним банком світу став сінгапурський

Грошово-кредитне управління Сінгапуру названо центральним банком року завдяки своєму прагненню "перетворити державу у центр фінансових технологій".

Про це йдеться на сайті зазначеного управління (англ. Monetary Authority of Singapore, MAS).

Щорічна нагорода присуджується виданням Central Banking.

Зокрема, видання відмітило "вдосконалення нормативно-правової та наглядової практики MAS і його готовність стимулювати нові технології у якості причин такої нагороди".

"Центральний банк Сінгапуру володіє великим послужним списком для грошово-кредитної і фінансової стабільності і є піонером у створенні основи для сприяння технологічним і фінансовим інноваціям наступного покоління", — йдеться у заяві.

На відміну від більшості центральних банків, MAS використовує обмінний курс як основний інструмент політики, "з огляду на високу залежність Сінгапуру від торгівлі та відкритість своєї економіки". У минулому році MAS двічі посилював грошово-кредитну політику, дозволяючи зміцнювати валюту.

Нагадаємо, що Центральний банк Сінгапуру реалізує п'ятирічну мапу трансформації галузі для фінансового сектора, призначену для заохочення областей бізнесу, де назріває упровадження інновацій і нових технологій.

Метою є середньорічне зростання фінансового сектора на 4,3% упродовж 2016-2020 років, а також сприяння створенню 3 тис. послуг і 1 тис. робочих місць у сфері фінансових технологій.

MAS також прагне позиціонувати Сінгапур як провідний світовий фінтех-хаб.

Про те, як центральний банк Сінгапуру став супер-регулятором, незважаючи на свою залежність від уряду, читайте у статті ЕП: "Кращий центробанк у світі. Що потрібно знати про ще одне сінгапурське диво".